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Мобильные операторы будут следить за абонентами
Операторы мобильной связи Украины будут предоставлять Министерству экономического развития и торговли (МЭРТ) оперативные статистические данные о перемещении абонентов на территории Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития, передает СобКор.
26 декабря первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубов подписал меморандум о сотрудничестве Минэкономразвития с основными мобильными операторами Украины о возможности получения оперативных статистических наблюдений динамики туристических потоков по территории Украины.
Соответствующий документ подписан с ЗАО "Киевстар", ЗАО "Vodafone Украина" и ООО "Lifecell".
Заместитель министра экономического развития и торговли Украины Михаил Титарчук отметил важность подобного сотрудничества. По его словам, статистическая информации по перемещению туристических потоков по территории страны, полученная от мобильных операторов, позволит более качественно и оперативно отслеживать состояние дел в сфере туризма в Украине, а также, что немаловажно, выстраивать более действенные стратегии ее развития.
Меморандум предусматривает предоставление Минэкономразвития статистических показателей по:
количеству внутренних туристов, зарегистрированных абонентов мобильной связи, которые находились более суток вне соответствующей области/места регистрации (с разбивкой по областям Украины, человек);
количеству въездных туристов, иностранных абонентов мобильной связи в роуминге, находившиеся более суток (с разбивкой по странам, из которых въехали и областям Украины, в которые въехали, человек);
количеству граждан Украины, зарегистрированных абонентов мобильной связи, выехавших из соответствующей области за границу (с разбивкой по странам человек);
средней продолжительности пребывания туристов в области/месте (туродней).
Согласно меморандуму соответствующая статистическая информация должна предоставляться исключительно в сводном обезличенном виде с периодичностью 1 раз в квартал.
Операторам мобильной связи также запретят передавать личные персональные данные абонентов без разрешения или письменного договора с самим пользователем услуги. Речь идет, в частности, об абонентском номере.
Теги: Донбасс, абонент, мобильная связь, оператор
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