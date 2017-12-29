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Названы самые опасные продукты в украинских магазинах
Госпотребслужба подвела итоги проверок качества товаров. Среди продовольственных товаров наибольшее несоответствие нормам качества имеют салаты. Эта категория не прошла 56% от общего числа проб, сообщили в Госпотребслужбе Украины по результатам мониторинга санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности пищевых продуктов, передает segodnya.ua.
На втором и третьем местах в рейтинге рискованных продуктов оказалось мясо птицы и колбасы. В этих категориях несоответствие нормам выявили у 18,4% и 14,1%. Специалисты советуют украинцам тщательнее проверять перечисленные продукты.
Исследования проб были проведены в лучших аккредитованных лабораториях. Всего для проверки взяли 2627 образцов продукции. 15% составили непродовольственные товары, а 85% – продовольственные.
В течение 2017 года служба не допустила к продаже около 425 тонн недоброкачественных пищевых продуктов, более 245 единиц непродовольственных товаров, наложено 229 штрафных санкций на сумму 1,18 млн гривен и было направлено в суд 34 административных иска.
Напомним, с лета 2017 года в Украине ввели новую систему контроля над качеством продуктов. Закон вводит серьезные изменения в системе госконтроля – проверки операторов рынка без предупреждения, введение риск-ориентированного подхода (оценка риска должна сопровождать каждый важный шаг деятельности как компетентного органа, так и бизнеса), профессиональный государственный контроль, исчерпывающий перечень вопросов для проверки.
Основные положения закона вступят в силу после девятимесячного переходного периода – то есть весной 2018 года. В течение этого периода необходимо разработать и принять около 40 подзаконных актов, чтобы полностью привести украинскую систему государственного контроля в сфере безопасности пищевых продуктов в соответствие с директивами и регламентов Европейского Союза.
Теги: Украина, Донбасс, Европейский союз, магазин, продукты, ГПСУ
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