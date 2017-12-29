- Украинские переселенцы смогут получать субсидии без прописки15:54
- Корпус завода Арсенал в Киеве продают под застройку15:09
- Политолог Романенко об итогах 2017 года: Украина получила несколько ударов под дых14:49
- Названы самые опасные продукты в украинских магазинах14:10
- Цена за доллар побила прошлогодний рекорд13:49
- Известный чиновник в Николаеве пытался дать взятку Савченко13:04
- Если не вернутся российские наблюдатели, может начаться кровопролитие12:50
- Не может позволить себе успешной Украины: на Западе рассказали, чего ждать от Путина12:34
- "Потому что не Сталин", - российский журналист назвал причину, почему война на Донбассе будет продолжаться09:54
- Рост ВВП должен чувствоваться в карманах украинцев – Колесников09:04
Политолог Романенко об итогах 2017 года: Украина получила несколько ударов под дых
Украина оказалась в роли «невестки», потому что не могла подумать на два шага вперед относительно последствий своих действий. Об этом в эксклюзивном комментарии интернет-изданию Новости Украины – From-UA рассказал руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко.
По мнению нашего собеседника, итоги года в политическом плане «половинчатые».
«С одной стороны, в первой половине года Порошенко двигался в сторону укрепления вертикали, и у него были определенные достижения, он в этом преуспевал. Но он сделал одну очень серьезную ошибку с Саакашвили и на пустом месте запустил процессы, связанные с делегитимизацией и его, и правящей коалиции, которая и так имеет ослабленные позиции с точки зрения легитимности», - отмечает эксперт.
«Учитывая все рейтинги, которые мы видим на протяжении года, у украинцев стабильно высокий уровень недоверия ко всем ключевым институтам — к президенту, к ВР, к Кабмину на уровне минус 60-70%. Соответственно, этот конфликт с Саакашвили породил кучу следствий в политической игре, которую можно назвать слоганом фильма «Тупой, еще тупее». На каждый тупой шаг власти оппозиция отвечала не менее тупым шагом, как это было во время последнего митинга Саакашвили и попыткой то ли захвата, то ли аренды Жовтневого. Но совокупно это все привело к тому, что мы получили очень плохую картинку для наших западных партнеров, а мы критически зависим от них», - добавляет аналитик.
Как следствие, продолжает Романенко, это нарушает общую устойчивость режима Петра Алексеевича Порошенко и «коктейльной» партии в составе БПП и «Народного фронта».
«Это создает очень неустойчивую конфигурацию на следующий год, потому что все фактически задумываются о том, кто и с кем будет играть на президентских и парламентских выборах. Начинается формирование коалиции и начинаются соответствующие маневры», - констатирует наш собеседник.
Эти короткие политические шаги, по словам политолога, привели к тому, что мы получили несколько ударов под дых во внешнеполитической сфере.
«То есть историческая линия на переименование по декоммунизации, которая в целом, в общем-то, верная, но тактически абсолютно безграмотная, привела нас к тому, что мы влезли в исторический конфликт с Польшей. Попытка играть на сегменте патриотического электората привела к тому, что произошло переименование проспектов Бандеры и Шухевича в Киеве, что поляки восприняли как красную тряпку. Засунули в ст.7 закона об образовании соответствующие нормы, которые привели в бешенство венгров и в меньшей степени румын, но тоже привели к неприятным эксцессам. И закон по оккупированным территориям Донбасса, который точно так же протягивался для того, чтобы сыграть на настроениях этого патриотического сегмента… Но по факту все уткнулось в то, что мы зависим от Штатов и от Европы, которые нам оказывают много донорской помощи, и не только, в сфере безопасности», - отмечает эксперт.
«По факту накануне Нового года мы оказались опущенными в прямом смысле этого слова, поскольку нам указали, что не нужно принимать этот закон, поскольку мы до сих пор находимся в Минском процессе, а Волкер договаривается с Сурковым по поводу формата, как нам впихнуть невпихуемое на Донбассе назад. Соответственно, мы откладываем закон, который с пафосом принимался и который вызвал столько обсуждений, назад, и в итоге, как в народе говорят: «Кто всрався? - Невістка». Вот Украина оказалось в роли такой невестки по итогам 2017 года, которая «всралась» только потому, что не могла подумать на два шага вперед относительно последствий своих действий», - добавляет Романенко.
Теги: Украина, Донбасс, Польша, рейтинг, выборы президента, Порошенко, Саакашвили, Минские договоренности, Сурков
- Украинский олигарх пообещал завтра зарегистрировать свою кандидатуру в ЦИК (ВИДЕО)
- Дождались! Саакашвили собирается в Польшу
- Лишить депутатства и изолировать: Савченко опозорила Украину на весь мир - в Сети разгорается скандал
- Порошенко: Кремль одержим имперским прошлым
- Выборы во Франции: последствия для Украины
- Досрочные выборы: кого украинцы видят президентом
- В оккупированном Донецке возле жилой многоэтажки прогремел сильный взрыв - есть пострадавший16:14
- Украинские переселенцы смогут получать субсидии без прописки15:54
- В «ДНР» назвали общее количество погибших за 2017 год мирных жителей15:31
- В «ДНР» повысят минимальную пенсию14:31
- Захарченко решил задержаться: в "ДНР" увеличили сроки "полномочий" главарю и "депутатам"14:03
- "Это какая-то параллельная вселенная, колючей проволоки только не хватает", - фото из оккупированного Донецка поразило соцсети13:32
- Донбасс накануне праздников. Что происходит - Тука13:28
- Предательство и убийство родственника из сил АТО: Грицак13:11
- Стоимость лекарств в Донецкой области выросла на 42%. Кто наживается на здоровье жителей региона12:16
- Проблемы с паспортом: Ходаковский не может покинуть «ДНР»12:02
- В оккупированном Донецке возле жилой многоэтажки прогремел сильный взрыв - есть пострадавший16:14
- Украинские переселенцы смогут получать субсидии без прописки15:54
- В «ДНР» назвали общее количество погибших за 2017 год мирных жителей15:31
- Корпус завода Арсенал в Киеве продают под застройку15:09
- Политолог Романенко об итогах 2017 года: Украина получила несколько ударов под дых14:49
- В «ДНР» повысят минимальную пенсию14:31
- Названы самые опасные продукты в украинских магазинах14:10
- Захарченко решил задержаться: в "ДНР" увеличили сроки "полномочий" главарю и "депутатам"14:03
- Цена за доллар побила прошлогодний рекорд13:49
- "Это какая-то параллельная вселенная, колючей проволоки только не хватает", - фото из оккупированного Донецка поразило соцсети13:32
- Донбасс накануне праздников. Что происходит - Тука13:28
- Не может позволить себе успешной Украины: на Западе рассказали, чего ждать от Путина12:34
- В США озвучили прогноз для Украины на 2018 год18:44
- Новведення для водителей: что изменится в следующем году. ВИДЕО18:40
- Новогодняя аптечка: что спасет 1 января18:25
- Продукты которые никогда не есть королева Елизавета17:15
- Безвредные алкогольные напитки на Новогодние праздники11:47
- Обмін: кого Україна віддала взамін?09:43
- Спиридонов: «Декоммунизацией власти убили двух зайцев: и деньги отмыли, и население отвлекли»09:31
- Три самых популярных продукта для лечения простуды дома22:28
- "Я сюда приехал не какую-то вашу "Новороссию" защищать!" - офицеры ВС России признались, за какую зарплату убивают украинцев на Донбассе
- Что стоит знать украинцам об общей мобилизации
- Уже с нового года: украинцам нужно выбирать или пенсия или зарплата
- Как нас обманывают на АЗС: новое «кидалово» заправщиков
- Правительство хочет забрать пенсии у переселенцев
- Январские пенсии в декабре выплатят не всем пенсионерам
- Війна закінчиться: астрологи розповіли про майбутнє України
- МТС «нагревает руки» на жителях ОРДЛО
- Отступают на всех фронтах: что случилось у боевиков «ДНР»
- "Ты не герой! Ты предатель! " – бывшая пленная луганских боевиков размазала Савченко за поездки в Л/ДНР