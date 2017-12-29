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"Потому что не Сталин", - российский журналист назвал причину, почему война на Донбассе будет продолжаться
Игорь Яковенко, российский журналист, заявил, что Владимир Путин не может покинуть Донбасс по одной-единственной причине. По мнению журналиста из РФ Игоря Яковенко, дело в том, что Путин не в состоянии позволить себе то, что мог позволить Иосиф Сталин, передает "Диалог.UA".
По его утверждению, одна из основ кремлевского режима с 2014-го – "Крымнаш", то есть о каких-либо движениях в направлении возврата полуострова говорить не приходится. Что касается войны на юго-востоке Украины, которая ведется Путиным уже почти 4 года, то она будет продолжаться По словам Яковенко, Путин не уйдет из Донбасса, потому как существует главная причина: нет ресурсов массового террора.
Вот если сравнивать со Сталиным, то тот бы мог покинуть территорию по банальной причине: если бы кто-то и подумал бы открыть рот на эту тему, то лишился бы не только рта, но и всего организма. Заодно журналист напомнил, что Сталин мог договариваться с Гитлером, говоря, к примеру, что сегодня тот – друг, а завтра объявлять его врагом, потому как альтернативой согласию в сталинские времена был расстрел.
"В ситуации с Путиным такого нет", - поясняет журналист, уточняя, что если тот надумает уходить, у россиян возникнет вопрос: как он мог предать русский мир. "Путин не в состоянии себе позволить то, что мог позволить Сталин, - подытоживает журналист. – То есть хотя положение в Украине для хозяина Кремля и складывается чрезвычайно плохо, он оттуда не уйдет".
Теги: Донбасс, Путин, Крым, война, Российская Федерация, Сталин
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