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Разгорается скандал из-за бесплатных машин скорой помощи, которые "застряли" на украинской таможне
В порту Одессы "застряли" более 40 китайских автомобилей "скорой помощи", которые КНР передала в дар Украине для организации неотложной помощи в сельской местности. Об этом сообщил журналист Сергей Костеж на своей странице в Facebook, передает apostrophe.ua.
Он подчеркнул, что "скорые" укомплектованы, в частности, кардиометрами и дефибриляторами.
"Машины новые, исправные, но застряли в Одессе потому (формально), что не соответствуют стандарту Евро-5, который Украина обязана выполнять, так как подписала тот самый договор о Евроассоциации. Все знают, что украинская таможня - кристально честная и никогда, ни за что не пропускает в страну запрещенных товаров. Так и тут. В общем, таможенники дружно завернули бесплатную помощь от другого государства со стандартом Евро-4", - пишет журналист.
"И это было бы объяснимо хоть как-то (договор и все такое), если бы у нас в сельской местности на вызовы по скорой не ездили страшные коптящие дизелем УАЗы и буханки, у которых вообще никакого эко-стандарта нет. Я молчу про то, что в большинстве областных центров скорые помощи у нас - вонючие Газели, которым до Евро-5 еще дальше, чем китайцам", - добавил Костеж.
Сейчас будет необычная зрада. Подогнали тут китайские друзья такую вот печаль.
В одесском порту торчит более 40 китайских машин "скорой помощи", которые правительство КНР передало в дар Украине для организации неотложной помощи в сельской местности. Машины полностью укомплектованы кардиометрами, дефибриляторами, и прочим всем необходимым для оказания помощи оборудованием.
Пишут, они уже полгода там. Может это, президент "подарит сорок скорых сельским больницам"? Речь скажет. Можно даже надписи на китайском не закрашивать, хрен с ними, будто так и надо.
Теги: Украина, Донбасс, Одесса, Китай, скорая помощь, таможня, дар
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