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Рост ВВП должен чувствоваться в карманах украинцев – Колесников
Рост экономики должен сказываться на благосостоянии украинцев. Об этом заявил премьер-министр Оппозиционного правительства Борис Колесников в эфире программы "Сегодня" на телеканале "Украина" в четверг, 28 декабря.
"К сожалению, главного события года, которого ждали, думаю, 100% граждан Украины, мира и окончания войны так и не произошло. АТО не закончилось ни за неделю, ни за месяц, уже почти четыре года, и нет света в конце туннеля. Будем оптимистами, и надеемся, что в 2018 году власть добьется мира", – отметил оппозиционный политик.
Если говорить о позитивных моментах уходящего года, по словам Бориса Колесникова, одним из важнейший событий стал самый масштабный обмен пленными между Украиной и ОРДЛО. "Украинцы вернулись к своим семьям. Это важное событие. Также к позитиву можно отнести безвизовый режим. Я прогнозировал, что всего лишь 3% украинцев воспользуются им, но я был оптимистом, оказалось всего 2%", – сказал он.
Говоря об экономической ситуации в стране, оппозиционный премьер-министр подчеркнул, что более 60% украинцев живут за чертой бедности. "Мы посчитали, что если рост украинской экономики составит 3% в год, то только к 2040 году мы достигнем ВВП 2013 года. Меньше 5% (роста ВВП – ред.) вообще опускаться нельзя. А если мы хотим удвоить ВВП, мы должны расти за 7 лет по 10% ВВП в год. И у Украины все для этого есть. Прежде всего, надо возобновить рынок транспортных услуг. На самом деле рост (ВВП – ред.) должен чувствоваться в карманах украинцев. Если этого нет, то это все советская плановая экономика", – убежден Борис Колесников.
"Нужно сделать все, чтобы переходить к 7-8% (роста ВВП – ред.). Правительство сейчас вынуждено требовать у Нацбанка печатать деньги. Вследствие чего растет курс доллара, дефицит золотовалютного резерва в следующем году будет 7 млрд. Откуда у правительства уверенность в стабильности гривни? Нет экономики – нет стабильной гривни. Повышение зарплат моментально съедается инфляцией. Я хотел бы быть оптимистом, но не на пустом месте", – сказал он.
В тоже время, политик обратил внимание, что власть, к сожалению, не прислушивается к советам Оппозиционного правительства. "Мы говорили, не добьетесь верховенства права – не будет никаких инвестиций. Мы указали на семь очагов коррупции. Верховенство права и уничтожение коррупции сразу откроют двери для инвесторов", – подчеркнул Колесников.
Теги: экономика, Украина, Донбасс, коррупция, инфляция, ВВП
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