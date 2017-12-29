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Среди освобожденных пленных есть 14 возможных предателей

29.12.2017 17:58
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Среди освобожденных пленных есть 14 возможных предателей

Среди освобожденных 27 декабря украинских пленных есть 14 военнослужащих, которые могли предать присягу и сотрудничать с боевиками. Об этом в Facebook рассказал советник президента Юрий Бирюков.
Об этом Бирюков заявил, комментируя сообщение военнослужащего Алексея Петрова о том, что в группе якобы есть переметнувшийся в свое время к террористам военный с позывным "Тайсон".
"Все под контролем… Изначально не планировалось этих 14 привозить со всеми. Но решили проявить… гуманность. А дальше — там уже и Военная служба правопорядка, и военная прокуратура, и СБУ. Будут разбираться. Кто-то получит срок. А где-то выяснится, что командир виноват. Будут разные истории", — пояснил Бирюков.
Бирюков также объяснил, почему возможных предателей привезли вместе с пленными.
"Вы смогли бы объяснить это все 14 родителям? И это при том, что там нет 100% гарантии по каждому, что он действительно самоход", — добавил он.



Теги: Донбасс, проверка, предатель, пленные
 
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