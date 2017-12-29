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Украинцам разрешили не платить проценты по кредитам: названы условия
Украинцы оспаривают в судах непонятные и вводящие в заблуждение финансовые договора с кредиторами. Новый прецедент недавно создала клиентка достаточно большой лизинговой компании, у которой тысячи клиентов. Ей удалось в Верховном суде обжаловать и признать недействительным договор лизинга на приобретение Volkswagen Polo суммой $19,2 тыс, оформленный в мае 2012 года.
Теперь люди, подписавшие аналогичные валютные договора, смогут быстро оспорить свои лизинговые соглашения. Поскольку их вынуждали вносить за машины гривневые платежи по валютным договорам по непонятному, непрозрачному курсу.
«Суды нескольких инстанций подтвердили нарушение не только профильного закона о финансовых услугах, но и закона о защите прав потребителей», — отметил адвокат Ростислав Кравец.
Но, конечно, это не значит, что при сохранении прав на машину средства не придется возвращать. «Человек по-прежнему должен рассчитаться по займу, только уже без учета процентов, комиссий, штрафов и других дополнительных платежей. Гасится только тело долга», — объяснил управляющий ЮФ «Можаев и партнеры» Михаил Можаев.
Источник bzns.media
Теги: Донбасс, кредит, украинцы, проценты, платежи
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