В конце декабря в Одессе цветут розы и хризантемы

29.12.2017 19:20

В Одессе стоит теплая погода в конце декабря. На одесских рынках вовсю торгуют елками и соснами, а в это время… на клумбах цветут цветы.

Так, в разных районах города замечены цветущие на клумбе под открытым небом розы и хризантемы.

А на Екатериненской — укрытая зелеными листьями ива. Впрочем, большинство деревьев уже расстались со своей листвой. Хотя на многих, из-за аномального тепла, отчетливо видны набухшие почки.

По прогнозам синоптиков, такая теплая погода продлится до конца года и первые дни 2018-го. 30-го декабря Одессу ждет дождь на протяжении всего дня. Напомним, что две недели назад Одесскую область засыпало снегом.

Источник culturemeter.od.ua