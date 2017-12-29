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В конце декабря в Одессе цветут розы и хризантемы

29.12.2017 19:20
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В конце декабря в Одессе цветут розы и хризантемы

В Одессе стоит теплая погода в конце декабря. На одесских рынках вовсю торгуют елками и соснами, а в это время… на клумбах цветут цветы.
Так, в разных районах города замечены цветущие на клумбе под открытым небом розы и хризантемы.
А на Екатериненской — укрытая зелеными листьями ива. Впрочем, большинство деревьев уже расстались со своей листвой. Хотя на многих, из-за аномального тепла, отчетливо видны набухшие почки.
По прогнозам синоптиков, такая теплая погода продлится до конца года и первые дни 2018-го. 30-го декабря Одессу ждет дождь на протяжении всего дня. Напомним, что две недели назад Одесскую область засыпало снегом.

Источник culturemeter.od.ua



Теги: Донбасс, Одесса, хризантемы, роза
 
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