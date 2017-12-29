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Внимание! Проблемы с наличкой в банкоматах

29.12.2017 21:39
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Внимание! Проблемы с наличкой в банкоматах

В Киеве продолжается коллапс с наличными гривнами в банкоматах города.

В частности, проблемы наблюдаются у Приватбанка и нескольких государственных банков. Наличных денег не было даже в некоторых кассах, а в тех, где есть - стоят большие очереди, пишет bzns.media.

"Да что это такое, я полдня не могу снять несчастные 200 гривен!" - жалуется пенсионерка Галина К., в огромной очереди в кассу в отделении Привата.

В то же время руководство банка никак не комментирует сложившуюся ситуацию, менеджеры отделений лишь обещает вовремя наполнять банкоматы наличными гривнами, что им едва ли удается.

В банкоматах, как и вчера, по-прежнему наблюдаются очереди до десяти человек.

В некоторых банкоматах Приватбанка в связи с отсутствием гривны исчезла функция снятия наличных.



Теги: Донбасс, наличные, банкомат, проблема
 
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