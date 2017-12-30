Черное и Азовское моря будут патрулироваться

30.12.2017 16:16

Госпогранслужба планирует в следующем году внедрить подразделения "Дозор-М" для патрулирования Черного и Азовского морей. Об этом заявил руководитель ведомства Петр Цигикал в интервью газете "Пограничник Украины", сообщает 112.

"Также я надеюсь, что у нас появятся "Дозор-М", формирование которых мы обсуждаем с нашими американскими партнерами. Будем их разворачивать по Азовскому и Черному морям. Точки дислокации будут определены. Это еще порядка семи подразделений. При этом две единицы у нас сейчас действуют в Одессе и Мариуполе. Они, можно так сказать, обеспечены по последнему слову техники. Буквально на днях от наших американских партнеров туда поступило специальное водолазное оборудование", - рассказал он.

По его словам, подразделения специальных действий на воде очень эффективно использовались на Дунае во время задержания судна "Sky moon" и для проверки рыболовецких плавсредств, которые там занимаются браконьерством, а также для осмотра кораблей, заходящих в порты. Там тоже могут быть нарушения, которые сложно обнаружить. Например, несколько лет назад ко дну судна было привязано 20-литровую канистру с героином. То, что подобные "трюки" не повторятся, никто гарантировать не может. А еще возможна перегрузка контрабанды с иностранных судов, находящихся на рейде, на украинские плавсредства.

"Еще одной задачей для озвученных будущих подразделений станет подготовка к противодействию возможному вторжению. Тогда им придется проводить специальные, в том числе и диверсионные операции. Наши международные партнеры уже проводят обучение специалистов по данному направлению в Оршанке", - сообщил Цигикал.