- США не планируют увеличивать число военных инструкторов в Украине16:54
- Черное и Азовское моря будут патрулироваться16:16
- Анастасия Леонова: "В СИЗО СБУ надо мной издевались. Там все рассчитано на то, чтобы человека сломать, там пыточные условия"14:29
- Дуда розпорядився будувати паркан на кордоні з Білоруссю й Україною для захисту від АЧС14:10
- Экономика праздников: Не много ли украинцы отдыхают?13:27
- Потеряем все: Вакарчук сделал грозное предупреждение украинским политикам11:34
- В Киеве продают продукты, собранные волонтерами для бойцов АТО11:11
- Ряд важных сигналов по Донбассу: прогноз астролога на 2018 год08:08
- Российские силовики пытаются запугать Украину последствиями атаки крымского моста. Они рассказали, что может произойти при уничтожении конструкции с воздуха07:43
- В СБУ раскрыли связь украинских националистов с РФ07:25
Дуда розпорядився будувати паркан на кордоні з Білоруссю й Україною для захисту від АЧС
Президент Польщі Анджей Дуда підписав спецзакон про боротьбу проти африканської чуми свиней (АЧС).
Законом передбачається, зокрема, будівництво паркану на кордоні з Білоруссю та Україною довжиною понад 1 тис. кілометрів, передає власний кореспондент Укрінформу.
Стіна матиме вигляд подібний до загороджень вздовж автодоріг швидкого руху і будуватиметься у безпосередній близькості до кордону.
Закон також передбачається внесення змін до кількох законів, зокрема закону про мисливство. Йдеться про надання дозволів на відстріл диких кабанів на територіях, які перебувають під охороною. Для цього передбачається надання мисливцям платної відпустки до шести днів упродовж року.
Як інформував Укрінформ, вартість будівництва стіни завдовжки понад 1 тис. км становить 130 млн злотих (понад 37 млн дол.). При цьому в перший рік функціонування вартість її утримання та обслуговування сягне 190 млн злотих (понад 54 млн дол.).Стіну будуватимуть упродовж 2018-2021 років.
Загалом, у Польщі з 2014 року зафіксовано 104 вогнища АЧС, при цьому 81 — у цьому році. Крім того, за цей час хворобу АЧС виявлено у майже 900 диких кабанів поблизу польсько-білоруського кордону, а також в околицях Варшави.
Источник ukrinform.ua
Теги: Украина, Донбасс, Польша, забор
- Польша построит забор на границе с Украиной
- Просим прощения и прощаем - украинцы написали письмо полякам
- Стало известно о космической сумме долга Ахметова перед Украиной
- Журналист о смертном приговоре для главаря "ДНР" после его переезда в "отжатый" особняк Ахметова
- Посчитали, прослезились и решили порезать на металл: Захарченко приказал уничтожить завод Ахметова в Енакиево
- Украина за три месяца увеличила импорт улиток в 11 раз
- "Пытают, бьют током, душат..." - освобожденная из плена боевиков журналистка рассказала о методах "ЛНР"17:16
- Потери колоссальные: у террористов "ДНР/ЛНР" много убитых – появились данные, которые тщательно скрывали боевики16:36
- Народ в "ДНР" хочет покоя и довоенной жизни, но это неправильное желание – Ходаковский16:01
- В Мариуполе переселенец сказочно украсил новогодний балкон. ВИДЕО13:46
- Как в «ЛНР» готовятся к встрече Нового года12:37
- Опустошен и заброшен: Сеть поразило свежее фото из оккупированного россиянами Донецка12:16
- "ВСУ пойдут в наступление": террористы на Донбассе устроили истерику11:54
- Ему было всего 25 лет: названо имя защитника Украины, погибшего на Донбассе за минувшие сутки во время "рождественского перемирия". ВИДЕО11:31
- Ходаковский обнародовал интересный компромат на Захарченко11:02
- Ситуация в пунктах пропуска утром 30 декабря10:02
- "Пытают, бьют током, душат..." - освобожденная из плена боевиков журналистка рассказала о методах "ЛНР"17:16
- США не планируют увеличивать число военных инструкторов в Украине16:54
- Потери колоссальные: у террористов "ДНР/ЛНР" много убитых – появились данные, которые тщательно скрывали боевики16:36
- Черное и Азовское моря будут патрулироваться16:16
- Народ в "ДНР" хочет покоя и довоенной жизни, но это неправильное желание – Ходаковский16:01
- Как встретить Новый год и сохранить здоровье15:46
- Праздничная грусть. Как спастись от первоянварьского чувства опустошения15:21
- Снег кружится или История о том, что даже в самой грустной жизни есть место новогоднему чуду14:56
- Анастасия Леонова: "В СИЗО СБУ надо мной издевались. Там все рассчитано на то, чтобы человека сломать, там пыточные условия"14:29
- Дуда розпорядився будувати паркан на кордоні з Білоруссю й Україною для захисту від АЧС14:10
- Как встретить Новый год и сохранить здоровье15:46
- Праздничная грусть. Как спастись от первоянварьского чувства опустошения15:21
- Снег кружится или История о том, что даже в самой грустной жизни есть место новогоднему чуду14:56
- Анастасия Леонова: "В СИЗО СБУ надо мной издевались. Там все рассчитано на то, чтобы человека сломать, там пыточные условия"14:29
- Как сделать год Желтой Собаки счастливым, ярким и удачным: главные приметы, которые гарантируют вам благосклонность талисмана 2018 года12:59
- Новый 2018 год: Где и с кем встречать, во что одеться и что поставить на стол20:41
- Лишить Украину родительских прав19:57
- Для Донбасса 2018 год пройдет в рамках сценария «ни войны, ни мира» – эксперт17:37
- Донбасс накануне праздников. Что происходит - Тука13:28
- Не может позволить себе успешной Украины: на Западе рассказали, чего ждать от Путина12:34
- Что стоит знать украинцам об общей мобилизации
- МТС «нагревает руки» на жителях ОРДЛО
- Війна закінчиться: астрологи розповіли про майбутнє України
- У МТС заговорила совесть? Абонентам Донбасса присылают извинения за тариф 3 грн/день
- Отступают на всех фронтах: что случилось у боевиков «ДНР»
- Освобожденный боец “Азова” рассказал, кого на самом деле Киев вытащил из плена “Л/ДНР”. ВИДЕО
- Його Ірина Геращенко та Петро Порошенко витягли з полону ЛНР! Але є одна проблема!
- "Это какая-то параллельная вселенная, колючей проволоки только не хватает", - фото из оккупированного Донецка поразило соцсети
- У Путина официально озвучили планы на Украину в 2018 году
- Названа дата когда Путин может подписать соглашение по Донбассу