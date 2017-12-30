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ГПС выделила дополнительные полосы, чтобы уменьшить автомобильные очереди

30.12.2017 21:51
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ГПС выделила дополнительные полосы, чтобы уменьшить автомобильные очереди

Пограничники предусмотрели дополнительные рабочие места и полосы движения для авто, чтобы уменьшить очереди на границе во время новогодних праздников. Об этом сообщили на сайте Госпогранслужбы, передает pravda.com.ua.

Отмечается, что сейчас увеличился пассажиро-транспортный поток на границе с Польшей. Поэтому служба приняла меры для уменьшения очередей на период новогодних праздников.

"В частности, усилено склады изменений пограничных нарядов, предусмотрены дополнительные рабочие места и полосы движения для автомобилей путешественников, используется заблаговременное информирование об организованных туристических группах и т.д.", - сообщили в ГПС.

Также отмечается, что за прошедшие сутки пограничники оформили 265 тысяч человек и 56 тысяч транспортных средств, что больше за предыдущий день.

"При этом вчера вечером фиксировалось накопления транспортных средств на выезд из Украины перед пунктами пропуска "Краковец" (около 200 авто), "Рава-Руська" (100 автомобилей) и "Устилуг" (70 автомобилей)", - говорится в сообщении.

По информации ГПС, сейчас большая очередь есть только на пункте пропуска "Краковец" - около 100 авто.

Кроме того, пограничники советуют пользоваться специальным сервисом для отслеживания ситуации на границе.

Как известно, 24 декабря на границе с Польшей и Словакией были километровые очереди.

Пограничники утверждают, что очереди образовались из-за возвращения украинцев домой на праздники.



Теги: Донбасс, Польша, граница, пограничники, Новый год, пункты пропуска, очереди, ГПСУ
 
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