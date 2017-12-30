Экономика праздников: Не много ли украинцы отдыхают?

30.12.2017 13:27

Во время праздников население меньше всего задумывается об их "цене" для экономики страны. По логике, любой выходной или праздник – это снижение ВВП, доходов компаний, госбюджета и, как следствие, населения. То есть чем меньше страна работает, тем ниже уровень жизни в стране. Но логика в данном случае не работает: на Западе люди трудятся меньше времени, но ВВП там в разы больше, чем в Украине

Количество официальных праздников в Украине имеет тенденцию к росту. В 2017 году выходным днем стало католическое Рождество. Всего во время зимних праздников в Украине будет 10 выходных дней.

При этом уже в 2018 году количество праздников и выходных может уменьшиться. Институт национальной памяти разработал законопроект, где предлагается сократить количество праздничных дней. 8 марта и 9 мая (праздником станет 8 мая – День памяти и примирения) останутся праздничными, но рабочими днями, а 2 мая как праздничный день предлагается отменить. Также предлагается отменить практику переноса выходных дней, когда праздник выпадает на субботу или воскресенье (перенос останется только для Пасхи, Рождества и Троицы). Пока говорить о перспективах законопроекта сложно, но, судя по всему, эти изменения вполне могут быть приняты, ведь за последнее время было принято много неожиданных и непопулярных решений, и даже такое "святое" для украинцев, как праздники, не остановит власть имущих.

Неужели во власти осознали, что праздники бьют по экономике страны? Но так ли это на самом деле?

К примеру, на фоне народных депутатов среднестатистический украинец выглядит трудоголиком даже с учетом праздников. Народные избранники не только фактически ушли (конечно, официально они "работают с избирателями") на каникулы за неделю до Нового года (бюджет они приняли заранее, а не как обычно – за несколько дней до Нового года), да и в январе у них будет только одна пленарная неделя (с 16 по 19 января) вместо двух.

Меньше праздников – больше ВВП?

Следует отметить, что в большинстве развитых стран средняя продолжительность работы существенно ниже, чем в Украине. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, в 2016 году немцы в среднем отработали около 1 360 часов, французы – 1 470, англичане – 1 680, американцы – 1 780, поляки – 1 928, россияне – 1 974, а рекордсменами стали мексиканцы – 2 255 часов. В 2016 году норма рабочего времени в Украине при 40-часовой рабочей неделе составила 2 008 часов. То есть со всеми нашими праздниками мы работаем значительно больше, чем в странах Западной Европы, но на уровне со странами-соседями.

Количество выходных и праздников в Украине существенно не отличается от других стран – где-то их больше, где-то меньше. Как отмечает аналитик консалтинговой компании USC Иван Никитченко, в западных странах наблюдается тенденция к сокращению рабочих часов: в Швеции обсуждалась возможность перехода на 6-часовой рабочий день, а в Финляндии проводится эксперимент по выплате безусловного базового дохода (когда человек получает минимальный доход независимо от его работы).

Кроме того, наша страна в части работы более "прогрессивна", чем страны Западной и Восточной Европы. У нас нет традиционной для средиземноморских стран сиесты, на рождественских праздниках многие магазины и рестораны в вышеупомянутых странах просто не работают, многие магазины не работают в выходные, а в будни закрываются раньше, тогда как в Украине многие работают значительно больше и дольше.

Во сколько можно оценить "утраты" от праздников? Весьма условный показатель – уровень создаваемого ВВП в фактических ценах за день: он дает понимание, какая ценность в финансовых измерителях усреднено создается в течение рабочего дня экономикой страны. Среднее количество рабочих дней в году – примерно 250. Итак, этот показатель в 2015 году составлял 8 млрд грн, в 2016-м – 9,5 млрд грн и за три квартала 2017 года – 11,1 млрд грн. То есть в среднем за один рабочий день создается 0,4-0,5% ВВП. Примерно такие же оценки будут и в случае выходного в будни.

Конечно, в той или иной мере бизнес в Украине ведется и в выходные дни: работают производства непрерывного цикла (например, металлургия, энергогенерация и сфера услуг – торговля, общественное питание, транспорт и т. д.), и точно подсчитать экономический эффект достаточно проблематично. Поэтому вышеуказанные "потери" носят условный и весьма приблизительный характер.

Впрочем, существуют и форс-мажорные обстоятельства: из-за блокады Донбасса Украина нарастила импорт энергоресурсов, что негативно отразилось на торговом балансе и привело к потере 1% ВВП (по оценкам Кабмина). А уж потери от неудачных управленческих или коррупционных решений власть имущими в Украине вообще никто не считает.

Дело вовсе не в трудочасах

Ключевым является вопрос производительности труда, и в этом Украина сильно отстает от развитых стран: данный показатель в нашей стране ниже европейского уровня примерно в 4 раза. "Проблема Украины не в количестве и продолжительности праздников и выходных, а в низкой производительности труда (не в последнюю очередь из-за нежелания инвестировать в переоборудование и модернизацию производства). Это объясняет тот факт, что количество рабочих часов в той же Германии, Бельгии, Швейцарии, Франции ниже, чем в Украине, России, Мексике и ряде других стран", – говорит директор рейтингового агентства IBI-Rating Алексей Амфитеатров.

Вместе с тем зарплата среднестатистического украинца из-за невысокого удельного веса расходов на оплату труда в произведенном продукте не сильно зависит от результатов его труда. А производительность труда в ближайшей перспективе сложно будет радикально улучшить.

Также нет никаких гарантий, что, отменив ряд праздничных и выходных, мы получим положительный для экономики эффект. Важно учитывать фактор ментальности (например, производительность людей 1 января может быть несколько ниже, а производственный травматизм выше; кроме того, традицией еще с советских времен является формат проведения майских праздников (на дачах, огородах).

К тому же есть целый ряд профессий "на свободном графике", где более важен конечный результат, и трудочасы никто не табелирует (во многих профессиях фактор фиксированного рабочего дня отходит на второй план – журналистика, сфера IT).

В таких условиях уменьшать количество праздников бесполезно, так как успешность страны зависит от других переменных. "Есть множество факторов, которые влияют на состояние экономики. Трудозатраты – лишь один из них. При прочих равных условиях чем больше трудочасов в году, тем выше ВВП. Но для того чтобы улучшить производительность труда, нужно качественно администрировать использование рабочего времени (там, где есть возможность, – формировать систему оплаты по результату). Кроме того, необходимо уделять внимание модернизации капитальных фондов и квалификации персонала, и тогда большое число праздников не будет помехой экономическому росту", – подчеркивает Алексей Амфитеатров.

Праздничный позитив тоже есть

Наступление праздников заставляет людей тратить больше, в этот период расходы растут непропорционально доходам, в том числе расходуются средства из "кубышек" и официально неучтенных доходов.

Можно определить примерный размер роста оборота розничной торговли в связи с новогодними праздниками. Согласно данным Госстата, рост розничного товарооборота в ноябре и декабре 2016 года составил 109,7 млрд грн и 116,6 млрд грн соответственно. Аналогичная ситуация, когда декабрьский показатель существенно выше ноябрьского, имела место в 2015 году, когда соответствующие показатели розничного товарооборота составили 89,6 млрд грн и 100,4 млрд грн соответственно. То есть в декабре украинцы приносят в розницу на 8-10 млрд грн больше, чем месяцем ранее. Именно этот показатель (в среднем – 10 млрд грн) можно считать "ценой" новогодних праздников для торговли. Впрочем, эта цифра относительно невелика, т. к. она составляет примерно одну десятую от ежемесячных расходов в рознице. Кроме того, нужно учитывать и предновогодний рост цен на многие товары (ритейлеры не забывают таким образом "зарабатывать" на новогоднем ажиотаже), а также простую инфляцию, при которой украинцы тратят больше денег, но не покупают больше товаров. Например, согласно данным соцопроса Research & Branding Group, общий размер новогодних расходов украинцев в 2017 году составит в среднем около 1 659 грн, тогда как год назад – 1 205 грн. Можно с уверенностью говорить о том, что цены, в отличие от реальных доходов украинцев, существенно выросли.

Средства из теневого оборота в праздники попадают в легальную торговлю, откуда частично снова уходят в тень – таков традиционный "круговорот" средств в украинской экономике. Напомним, что в I квартале 2017 года уровень теневой экономики составил 37% от официального ВВП.

В целом единственным рациональным выходом из ситуации низкой производительности труда является повышение этого показателя на основе привлечения инвестиций и внедрения инноваций во всех сферах экономики и жизни общества, то есть улучшать инвестиционную привлекательность и радикально бороться с коррупцией. При этом стартовые условия таковы, что нужно начинать практически с нуля: по данным исследования компании EY, Украина занимает первое место по уровню коррупции среди 41 страны Европы, Ближнего Востока, Индии и Африки, а индекс инвестиционной привлекательности Украины (опрос Европейской бизнес-ассоциации) во ІІ полугодии 2017 года составил 3,03 балла из пяти возможных, что на 0,12 балла меньше по сравнению с І полугодием.

Кроме того, необходимо проводить дерегуляцию бизнеса, чтобы компании тратили время на свою профильную деятельность, а не на общение с чиновниками и администрирование бизнес-процессов, быстрее проводить автоматизацию всех типов бизнес-процедур.

"Нужно продолжать уменьшение бумажной волокиты, время общение с чиновниками в госорганах и т. д. Например, на администрирование налогов в Украине у бизнеса уходит 328 часов в год, когда в среднем в мире – 240 часов. Это разница в 88 рабочих часов, то есть почти 2 недели работы", – резюмирует Иван Никитченко.

Источник 112