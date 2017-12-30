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Лукашенко пожелал украинцам «начать жить по-людски»

30.12.2017 18:43
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Лукашенко пожелал украинцам «начать жить по-людски»

Если конфликт на востоке Украины продолжит развиваться, то от этого пострадают многие. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщают Факты.
Общаясь с журналистами, глава государства отметил, что Украина и ее народ являются родными для Беларуси.
«Если честно, это из личного, я очень хочу, чтобы в братской нам Украине закончилась война, чтобы там начали жить по-людски. Для меня это самая важная проблема», — сказал он.
Лукашенко отметил, что еще с молодости знаком с украинцами, так как служил Западном пограничном округе, и очень хорошо узнал так называемых «западенцев», которые по его словам, «очень трудолюбивые, порядочные люди, с которыми надо просто уметь разговаривать».
«Мы не просто соседи — мы родные, братья. Мы переживаем за Украину. Это главное, где мы должны приложить максимум усилий, чтобы локализовать эту проблему», — заявил белорусский лидер.



Теги: Донбасс, желание, украинец, Лукашенко
 
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