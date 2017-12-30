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Порошенко подписал закон о налогообложении посылок

30.12.2017 20:31
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Порошенко подписал закон о налогообложении посылок

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон Украины 6776-д, ограничивающий беспошлинный ввоз товаров в Украину, как при самостоятельном пересечении границы, так и при почтовой пересылке. Об этом свидетельствует соответствующая информация на официальном сайте Верховной Рады, передает obozrevatel.com.

Отмечается, что документ с подписью от главы государства вернулся в парламент 30 декабря 2017 года.

Напомним, новый закон предусматривает, что украинцы без уплаты пошлины смогут получать лишь три посылки в месяц. Стоимость товаров в каждой из них не должна превышать 150 евро. Начиная с четвертого отправления, товары будут облагаться налогом, пошлиной и акцизом.



Теги: Украина, Донбасс, закон, почта, акцизный сбор, налог, посылка, пошлина, Порошенко
 
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