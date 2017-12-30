Потеряем все: Вакарчук сделал грозное предупреждение украинским политикам

30.12.2017 11:34

Самое главное для украинцев - избежать соблазна провести 2018-й так, будто уже идет предвыборная кампания. Об этом заявил известный украинский певец и музыкант, лидер рок-группы Святослав Вакарчук, передает ZN.UA.

"Я понимаю, что задача непростая, но если удастся избежать этой ловушки как гражданскому обществу, так и власти, оппозиции, то есть шанс достичь многих важных целей, которые дадут конкретные положительные результаты для граждан страны. Если же нет, мы рискуем потерять даже то, что имели", - сообщил он.

Вакарчук очень хотел бы, чтобы все ключевые игроки в политике Украины в следующем году смогли хотя бы в общих чертах договориться между собой по наиболее принципиальным для страны вопросам и иметь общую позицию.

"На рациональном уровне не вижу причин, чтобы это произошло, поэтому как человек, который любит свою страну и искренне этого хочет, отнесу это к категории ожидаемого чуда", - сказал певец.

Как сообщалось ранее, Вакарчук заявил, что не намерен идти в президенты.