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Ряд важных сигналов по Донбассу: прогноз астролога на 2018 год
Украинский астролог Влад Росс считает, что 2018 год будет благоприятным для Украины и обещает мир. Об этом Росс рассказал в интервью "Апостроф.Лайм".
"Следующий год с точки зрения китайского календаря – абсолютно украинский. Объясняю, почему. Это будет, как вы знаете, год Земляной Желтой Собаки. Земля – это символ Украины, желтый цвет у нас присутствует на флаге, он олицетворяет пшеницу, рожь. То есть у нас все благословенно.
Следующий год связан с земной стихией, к которой принадлежит Украина, так что следующий год энергетически связан с нашей страной. А желтый цвет на нашем флаге обещает производительность и хороший урожай. Так что все для нас складывается оптимально", - рассказал он.
Астролог сообщил, что собака является "абсолютно мирным животным".
"В годы Собаки никаких кризисных ситуаций, кровопролития, войн не происходило. Поэтому обострения ситуации на Донбассе, по крайней мере, я не вижу. Я не хочу сказать, что полностью закончится война, но будут созданы все предпосылки, чтобы уже в 2019-м там появились какие-то миротворцы.
Думаю, этой подготовке будет посвящен весь следующий год – определению, какие миротворцы, откуда, как и так далее... Это будет переходной период, чтобы в 2019 году все-таки окончательно и бесповоротно, примерно, как это было в Приднестровье, была разделена территория и никто уже там не стрелял", - закончил он.
Теги: Украина, Донбасс, прогноз, астролог, Новый год, миротворцы
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