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Российские силовики пытаются запугать Украину последствиями атаки крымского моста. Они рассказали, что может произойти при уничтожении конструкции с воздуха
Признавая, что новый строительный объект является весьма уязвимым для атак с воздуха, российские "эксперты" в очередной раз угрожают тем, чего так и не смогли сделать за три года необъявленной войны. Известный в среде российских ура-патриотов Телеграмм-канал, который принято связывать с силовыми структурами "скрепной", опубликовал ответ на комментарий одного из украинских офицеров. Украинский военнослужащий обратил внимание на уязвимость Крымского моста, сообщает "Диалог.UA".
Дело в том, что украинец указал: мост, соединяющий оккупированный полуостров и Краснодарский край России, представляет собой стратегическую артерию, которая может обеспечивать российскую военную группировку, а также способствовать экономическому существованию полуострова, отрезанного от Украины.
Военный указал: мост весьма уязвим для авиации, ракет, наземного и морского базирования. Очевидное замечание об уязвимости конструкции раздосадовало "экспертов" из РФ. Нового, актуального ответа они не озвучили, а в очередной раз попытались пригрозить – "захватим Киев". "Любая атака на Крымский мост будет однозначно расценена как агрессия против Российской Федерации.
Сначала Вооруженные Силы проведут интенсивную воздушную операцию, в ходе которой будут полностью уничтожены ВВС и ПВО ВСУ, а также поражены наиболее важные государственные и военные объекты, в первую очередь элементы системы управления государством и ВС. Затем, через 10–12 часов (самое позднее — через сутки) после атаки с воздуха передовые части выйдут на окраины Киева" , - прокомментировали на Телеграмм-канале "Майор и генерал".
Интересно, что "взятием Киева" за сутки, неделю, месяц и даже походом через украинскую границу на Лондон и Вашингтон интерес к "русской весне" пропагандой подогревается уже четвертый год. За это время гибридной армии не удалось приблизиться к административным границам Донецкой и Луганской области.
Теги: Украина, Донбасс, Крым, Российская Федерация, мост, ВВС, ВСУ, ПВО
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