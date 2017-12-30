Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Тишина на Новый год? Донбасс предупредили о готовящейся "жесткой зарубе". ВИДЕО

30.12.2017 21:29
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Тишина на Новый год? Донбасс предупредили о готовящейся "жесткой зарубе". ВИДЕО

Украинские военные в зоне АТО не особо верят в соблюдение новогоднего перемирия на Донбассе российско-террористическими войсками. Такое мнение в эфире ObozTV выразил ветеран АТО, поэт Глеб Бабич.

"Я с 2014-го года пережил множество перемирий. Большинство из ни - это чем крепче и серьезней, тем большая заруба начинается потом. Поэтому сейчас есть ощущение, есть информация, что та сторона вместо соблюдения перемирия, готовится к очень жесткому его нарушению. Но мы готовы, мы ждем", - отметил он.

По его словам, об этом может свидетельствовать и выход российских офицеров из Совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации линии соприкосновения сторон на Донбассе.

"Это для внутреннего рынка РФ создают поле для поддержки своим народом очередного витка агрессии. Это укладывается в рамки представления о том, как они готовятся к новой пакости", - подчеркнул ветеран АТО.

При этом он признал, что обострение накануне объявления перемирия могло быть попыткой усадить руководство Украины за стол переговоров с главарями так называемых Л/ДНР.

"Они уже это пробовали, но никто на это не пойдет. С группой обезьян никто разговаривать не будет. Чего бы не захотела та сторона", - заключил Бабич.



Теги: Донбасс, Российская Федерация, перемирие, Новый год, ДНР, ЛНР, АТО, ВСУ, обстрелы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх