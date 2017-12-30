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В Киеве продают продукты, собранные волонтерами для бойцов АТО

30.12.2017 11:11
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В Киеве продают продукты, собранные волонтерами для бойцов АТО

В один из ресторанов Киева привезли мешок картофеля, внутри которого обнаружили записку для украинских военнослужащих, которые задействованы в АТО на Донбассе.
Об этом сообщил пользователь Facebook Андрей Рыштун. В его профиле в социальной сети указано, что он работает в ресторане китайской кухни BAO. Поэтому, скорее всего, указанный мешок картошки привезли именно оттуда.
"Сегодня в ресторан привезли мешок картошки. В меню такого блюда нет, но для персонала готовится. Открыв и высыпав его, внутри находим скрученный в трубочку бумажку, перемотанный синей и желтой лентами. Бумажку положили в пакетик, так, чтобы не повредился. Разворачиваем его и та-дааааааам... записка воинам на востоке. Мешок-то собирали дети с учителями в школе на Ровенщине, но кто-то решил, что вместо доставить его до места назначения выгоднее для себя будет продать тот мешок", - отметил сотрудник ресторана.



Теги: Донбасс, Киев, продажа, продукты, АТО
 
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