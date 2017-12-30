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В СБУ раскрыли связь украинских националистов с РФ
Национал-патриотические силы Украины могут не подозревать о том, что Россия использует их для дестабилизации ситуации в стране. Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.
"Если российские спецслужбы стремятся использовать офицеров СБУ, высокопоставленных должностных лиц как своих агентов не только для получения информации, но и для влияния на процессы, которые происходят в Украине, то они могут использовать и национал-патриотические силы. К сожалению, это - правда, и многие из тех, кто находится в этих организациях, ни сном, ни духом не ведают, кто на самом деле стоит за кулисами этой деятельности", – заявил Грицак.
Он отметил, что отделить тех, кто не подозревает об этом и непосредственно тех, кто работает на спецслужбы РФ – очень сложно. "И в этом заключается работа СБУ: не просто выделить по контрразведывательным признакам, но и начать оперативно-розыскное дело, получить соответствующие определения судов и тщательно проверить информацию о возможной причастности к деятельности иностранных спецслужб или деятельности во вред интересам украинского государства. И это документируется очень сложно", – подчеркнул глава СБУ.
По его словам, в выявлении должны помогать государственные органы и общественно- политические объединения для более простого процесса пресечения подобных преступлений.
"Я вам скажу без преувеличения, что документировать чиновника из Кабмина нам помогал сам Кабмин. Премьер об этом знал и содействовал тому, чтобы мы могли качественно зафиксировать деятельность его переводчика, не допустить утечки информации врагу", – резюмировал он.
Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, разведка, СБУ, националисты, Кабмин, Грицак
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