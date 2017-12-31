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Харьковский террорист арестован
Сегодня, 31 декабря, суд Харькова арестовал на 60 суток (до 27 февраля) без возможности внесения залога Владимира Безуха, который вчера захватил отделение "Укрпочты" и взял в заложники 11 человек.
Напомним, что днем 30 декабря в Харькове на ул. Шевченко возле ТЦ "Рост" Безух захватил отделение "Укрпочты". В помещении "Укрпочты" находились 11 человек, в том числе и двое детей, которых в несколько этапов удалось освободить.
По итогам шестичасовой спецоперации из помещения захваченного здания "Укрпочты" были освобождены все заложники, а злоумышленник задержан.
Как выяснилось, Безух ранее привлекался к уголовной ответственности за наркопреступления, и, по всей вероятности, нуждается в помощи психиатров.
По факту событий в Харькове открыто уголовное производство, нарушителю грозит от 7 до 15 лет.
Теги: Украина, Харьков, арест, террорист
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