Харьковский террорист арестован

31.12.2017 15:41

Сегодня, 31 декабря, суд Харькова арестовал на 60 суток (до 27 февраля) без возможности внесения залога Владимира Безуха, который вчера захватил отделение "Укрпочты" и взял в заложники 11 человек.



Напомним, что днем 30 декабря в Харькове на ул. Шевченко возле ТЦ "Рост" Безух захватил отделение "Укрпочты". В помещении "Укрпочты" находились 11 человек, в том числе и двое детей, которых в несколько этапов удалось освободить.



По итогам шестичасовой спецоперации из помещения захваченного здания "Укрпочты" были освобождены все заложники, а злоумышленник задержан.



Как выяснилось, Безух ранее привлекался к уголовной ответственности за наркопреступления, и, по всей вероятности, нуждается в помощи психиатров.



По факту событий в Харькове открыто уголовное производство, нарушителю грозит от 7 до 15 лет.