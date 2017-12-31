Итоги года: Украина совершила прорыв на европейском направлении

31.12.2017 07:41

Политолог, глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко, подвел для "Донбасса" украинские внешнеполитические итоги 2017 года.



Владимир Вячеславович отмечает, что уходящий год был сложным и неоднозначным для Украины (впрочем, как и для всего мира). Но для нас он, всё же, оказался более результативным, чем предыдущий.



"Главное событие 2017 года для Украины – предоставление нашей стране безвизового статуса в отношениях с ЕС. Сотни тысяч украинцев уже смогли воспользоваться этой возможностью. Еще большее значение "безвиз" будет иметь в перспективе, так как расширяет для граждан Украины возможности для развития профессиональной, экономической, туристической и различной социальной активности в странах Евросоюза", - отмечает эксперт.



Второе значимое событие также связано со сферой внешней политики.



"С помощью европейских друзей Украины и благодаря огромным усилиям президента Украины и отечественной дипломатии удалось завершить процесс ратификации Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС - и с сентября оно работает в полном объеме. Украинскому бизнесу еще предстоит адаптироваться к европейским рынкам, но уже сейчас Евросоюз стал главным торговым партнером Украины", - подчеркивает Владимир Фесенко.



По его мнению, оба этих события показывают, что Украина последовательно продвигается по пути европейской интеграции, успешно решив промежуточные задачи.



"Теперь нам предстоит длительная, напряженная и будничная работа по выполнению Соглашения об ассоциации (и здесь, пока, к сожалению, наблюдается определенное отставание)", - считает глава ЦППИ "Пента".