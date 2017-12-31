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Итоги года: Украина совершила прорыв на европейском направлении

31.12.2017 07:41
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Итоги года: Украина совершила прорыв на европейском направлении

Политолог, глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко, подвел для "Донбасса" украинские внешнеполитические итоги 2017 года.

Владимир Вячеславович отмечает, что уходящий год был сложным и неоднозначным для Украины (впрочем, как и для всего мира). Но для нас он, всё же, оказался более результативным, чем предыдущий.

"Главное событие 2017 года для Украины – предоставление нашей стране безвизового статуса в отношениях с ЕС. Сотни тысяч украинцев уже смогли воспользоваться этой возможностью. Еще большее значение "безвиз" будет иметь в перспективе, так как расширяет для граждан Украины возможности для развития профессиональной, экономической, туристической и различной социальной активности в странах Евросоюза", - отмечает эксперт.

Второе значимое событие также связано со сферой внешней политики.

"С помощью европейских друзей Украины и благодаря огромным усилиям президента Украины и отечественной дипломатии удалось завершить процесс ратификации Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС - и с сентября оно работает в полном объеме. Украинскому бизнесу еще предстоит адаптироваться к европейским рынкам, но уже сейчас Евросоюз стал главным торговым партнером Украины", - подчеркивает Владимир Фесенко.

По его мнению, оба этих события показывают, что Украина последовательно продвигается по пути европейской интеграции, успешно решив промежуточные задачи.

"Теперь нам предстоит длительная, напряженная и будничная работа по выполнению Соглашения об ассоциации (и здесь, пока, к сожалению, наблюдается определенное отставание)", - считает глава ЦППИ "Пента".



Теги: Украина, Европа, итоги года, Евросоюз, дипломатия
 
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