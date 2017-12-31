Террорист, переговоры и штурм "Укрпочты": всё о взятии заложников в Харькове

31.12.2017 06:16

Днем 30 декабря в Харькове на ул.Шевченко возле ТЦ "Рост" неизвестный захватил отделение "Укрпочты". В заложниках находились 11 человек, среди которых 2 детей. Вечером силовики провели спецоперацию, в ходе которой из помещения захваченного здания "Укрпочты" были освобождены все заложники, а злоумышленник задержан.



Как сообщает пресс-служба МВД Украины, после подтверждения информации о захвате заложников в отделении "Укрпочты" в центре Харькова, правоохранители немедленно обеспечили эвакуацию граждан из опасного района.



В 15:39 правоохранители установили телефонный контакт с заложниками, а в 16:00 был получен видеоматериал, на котором террорист демонстрирует надетую на тело взрывчатку и заявляет, что она состоит из тысячи поражающих элементов, которые он приведет в действие с помощью устройства, которое держит в руке.



По приказу первого заместителя министра Сергея Ярового были подняты сотрудники Департамента КОРД (укр. Корпус Оперативно-Раптової Дії, рус. Корпус оперативного внезапного действия) г. Киева, которые на самолете Национальной гвардии вылетели в Харьков.



В то же время харьковский КОРД и спецподразделение СБУ "Альфа" заняли исходные позиции, взяв оцепленную территорию под снайперский контроль.



Группе переговорщиков "полиции диалога" удалось уговорить мужчину освободить двух несовершеннолетних 11 и 13 лет, а также трех женщин.



Взамен ему было предложено взять руководителя криминальной полиции Харьковской области Вячеслава Давиденко, который находился в гражданской одежде. Злоумышленник согласился на освобождение людей, однако отказался от обмена их на сотрудника полиции.



В это время сотрудники уголовного розыска Харьковщины проводили мероприятия по его идентификации. После опроса освобожденных заложников по имеющимся приметам и специфическим особенностям поведения и черт лица - правонарушителя удалось идентифицировать. Им оказался ранее судимый житель Харькова.



Эта информация значительно помогла в работе над его психологическим портретом и прогнозами относительно его дальнейших намерений, отмечают в полиции.



Руководством штаба было принято решение привлечь к переговорному процессу отца злоумышленника, который согласился и дал характеристику сына.



Как сообщается, правоохранители рассматривали вариант штурма помещения, однако его затрудняло повышенное техническое укрепление самого помещения "Укрпочты": окна зарешеченные изнутри, входные двери - двойные, зарешеченные с внутренним запором.



При этом преступник несколько раз выходил из переговорного процесса, впадал в истерику, угрожал убить заложников, если спецназ пойдет на штурм.



Также полиции стало известно, что правонарушитель нашел в вещах заложников алкоголь. Установить намерения мужчины во время переговоров было невозможно - он вел себя неадекватно.



Как сообщил прокурор области Юрий Данильченко попасть в здание спезназу помогла одна из женщин, захваченных в заложники. Она открыла дверь, после чего спецподразделение проникло вовнутрь и обезвредило террориста.



Как уточнил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Олег Бех, на момент, когда преступник был обезврежен, в заложниках оставались 4 человека из 9 взрослых и двух детей, захваченных изначально.



"Остался парень, посетитель был этого отделения и три женщины, сотрудницы этого отделения. Они очень мужественно себя вели, очень во многом нам помогли. Они были с нами в контакте. Мы работали с их родственниками, и мы им очень благодарны за то, что они так достойно выдержали такое чрезвычайное событие", – сказал Бех.



"Задержали без потерь. Жертв и пострадавших нет", - сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.



В то же время, министр внутренних дел Арсен Аваков в Twitter выложил фото задержанного (в крови, так что пострадавший таки есть) и написал: "Оперативники уголовного розыска Нацполиции только что локализовали преступника, взявшего в заложники людей".



Следственное управление ГУ Нацполіції в Харьковской обл. начало досудебное расследование по ч. 2 ст. 147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины. Согласно санкции статьи мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.