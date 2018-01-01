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Биометрический контроль россиян вызвал цунами и очередной припадок СМИ РФ, - Геращенко

01.01.2018 19:40
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Биометрический контроль россиян вызвал цунами и очередной припадок СМИ РФ, - Геращенко

В своем «Фейсбуке» первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко сообщила, что ввод Украиной биометрического контроля является гораздо эффективнее, нежели визовый режим с Российской Федерацией. Как информирует replyua.net, по словам Геращенко, этот метод нанесет по россиянам очень большой удар. 

В своем сообщении Ирина Геращенко отметила: «Очень важно выбрать как можно более эффективные методы в ходе гибридной войны. На мой взгляд, в сто раз мудрее решением является как раз биометрика, чем визы. Такое решение с нашей стороны невероятно сильно задело «братьев». Как же так, отпечатки придется оставлять. Это вызвало настоящее цунами и очередной припадок в российских средствах массовой информации. Значит, мы все правильно делаем. Отлично, что к победе нас ведет логика, которая в этом случае победила популистский вой». 

Как известно, с первого числа 2018 года на КПП на границе Украины начала работу система фиксации биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства. 



Теги: Россия, Донбасс, граница, биометрия
 
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