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Болгария стала во главе Совета ЕС: что ждет Украину
С сегодняшнего дня, 1 января 2018 года Болгария приняла председательство сроком на полгода в Совете Евросоюза
Сообщается, что Болгария впервые будет председательствовать в Совете ЕС со тех пор, как вступила в него. До Болгарии во главе Совета была Эстония — половину 2017-го года.
Болгария определила свои основные цели, над которыми она будет работать в роли главы Совета: безопасность, стабильность, солидарность Европы.
«Безопасная Европа, потому что миграционная кризис и террористические акты за последние годы показали, насколько мы уязвимы;
Стабильная Европа, потому что граждане хотят знать, что Евросоюз заботится о своем процветании и благополучии;
«Солидарная Европа», поскольку все государства-члены сталкиваются с главными вызовами, и их можно преодолеть только совместными действиями, а не на национальном или местном уровне», — отмечается в целях Софии.
Наиболее важными вопросами София считает европейскую перспективу Западных Балкан, единый цифровой рынок, стабильность и безопасность на фоне миграционного кризиса, вопросы экономического роста и совместной обороны.
Некоторые СМИ, в частности, The Guardian, отмечают, что председательство станет вызовом для Болгарии, которая через десять лет после вступления в ЕС остается самой бедной и самой коррумпированной страной Евросоюза.
Осенью премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что во время председательства в Совете ЕС его страна намерена добиваться отмены антироссийских санкций. Впрочем, никаких действий за этим обещанием не последовало, Борисов вместе с другими лидерами стран-членов ЕС поддержал продление сакций в конце 2017 года.
Напомним, европейские власти внесли в санкционный список «губернатор» Севастополя Дмитрия Овсянникова. Это произошло после организации РФ выборов губернатора в незаконно аннексированом городе Севастополь 10 сентября 2017 года. Ему запретили въезд на территорию Евросоюза и закрыли доступ к банковской системе ЕС.
Ранее Россия поставила под угрозу работу Совета Европы из-за остановки выплаты членских взносов в бюджет организации. Россия отказалась платить в бюджет Парламентской ассамблеи Совета Европы около трети своего ежегодного взноса в размере почти 11 млн евро.
Источник: Politeka
Теги: Украина, Донбасс, Европейский союз, Болгария
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