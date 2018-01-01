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Нас ждет предвыборный год, но потерять его из-за популизма или очередных «революции» мы не имеем права, – блогер
Нынешний год выдался довольно сложным для Украины – крайне низкий уровень роста ВВП, отсутствие прогресса в расследовании преступлений во время революции Достоинства и в Одессе 2 мая, отсутствие прогресса в решении военного конфликта на Донбассе, не принятие Избирательного Кодекса, испорченные отношения с соседними странами, в частности Венгрией, Польшей и Румынией, рост количества украинских политических заключенных в российских тюрьмах, нереформированность дипломатической службы и многие другие. Тем не менее, позитивных моментов в уходящем году было тоже предостаточно.
Как передает replyua.net, об этом в эфире одного из телеканалов отметил украинский дипломат Вадим Трюхан.
По его словам, чего только стоит масштабный обмен пленными, освобождение Иильме Умерова и Ахтема Чийгоза, проведение «Евровидения», продолжение и расширение санкций против РФ, ремонт дорог, приход ИКЕА и Катарских Авиалиний на наш рынок, фильм «Киборги», историческая победа Василия Ломаченко и многие другие.
«Так что расслабляться еще рано. 2018-й будет архиважный, хотя и очень сложный, как любой предвыборный год, но потерять его из-за популизма, самопоражения и разного рода ненужные экспериментов или очередных «революции» мы не имеем права», – резюмировал дипломат.
Теги: политика, Украина, Донбасс, выборы
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