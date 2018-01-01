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Насколько повысят тарифы на электроэнергию в 2018: причины подорожания
Тарифы на электроэнергию — один из самых волнующих вопросов, которые заботят украинцев. На днях, власти страны в очередной раз заговорили о том, что расчет электроэнергии будет менятся в сторону повышения.
Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, в ходе последнего заседания заявила о планах повысить тарифы на электроэнергию на 15-25%.
Ожидается, что новые тарифы на элетроэнергию появятся буквально накануне Нового года. По этой причине остановить очередное повышение не смогут даже нардепы, поскольку уже будут находится на отдыхе.
Причины подорожания электроэнергии:
Как утверждают в комиссии, рост тарифов на электроэнергию связан c двумя основными факторами — рост индикативной цены угля в структуре оптовой рыночной цены на четверть в 2018 году , а также увеличение объемов генерации электроэнергии с ТЭС. Согласно планам комиссии, генерация энергии на ТЭС приведет к большему потреблению угля, который существенно вырос в цене.
Соответственно, расходы на генерацию энергокомпании планируют возместить за счет повышения тарифов для предприятий и населения в пределах 10%-15%.
Также, по прогнозам НКРЭКУ, кроме роста доли более дорогой электроэнергии, производимой на ТЭС и ТЭЦ, к росту стоимости тарифов также приведет инфляция, падения курса гривни, дивидендная политика госкомпаний и рост зарплат.
Напомним, последний раз тарифы на электроэнергию повышали 1 марта 2017 года. В среднем, для простых потребителей платежка подорожала на на 2,6-30,2%.
Тарифы на электроэнергию в Украине:
Тарифы на электроэнергию в Украине в 2017 году – одни из самых низких в Европе. С такими заявлениями продолжают выступать чиновники, которые планируют провести новый расчет тарифов. Однако, каждый из них забывает упомянуть о том, какой процент от зарплаты приходится отдавать украинцам за «электрическую платежку».
На сегодняшний день, в среднем, тариф на электроэнергию в Украине составляет 1,68 грн/кВт. Действительно, это одна из самых низких цен в Европе — ближайшим «конкурентом» является Болгария — 2,95 грн/кВт. Дороже всего стоит электроэнергия в Германии и Дании – свыше 9 грн/кВт.
Однако, если сравнивать итоговую стоимость платежки по существующим тарифам на электроэнергию для украинцев с зарплатой, картина получается нерадостная.
В таком рейтинге Украина всегда оказывается на последнем месте. Согласно официальным данным, украинцы в среднем зарабатывают 7339 грн в месяц.
Соответственно, человек, который получает среднюю зарплату и потребляет в месяц около 150кВт-час, с тарифом в 1,68 грн/кВт тратит на свет 3,43% месячной заработной платы.
Тем временем, житель Дании, где тариф составляет 9,51 грн/кВт расходует более чем вдвое меньше – 1,47% от зарплаты. Меньше всего же на электроэнергию среди европейских стран тратят в Лихтенштейне – 0,45%.
Источник: Politeka
Теги: Донбасс, электроэнергия, тарифы, повышение
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