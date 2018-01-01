Ни войны, ни мира: озвучен самый вероятный сценарий на Донбассе в 2018 году

01.01.2018 13:26

Самая вероятная группа сценариев в 2018 году на Донбассе - консервативно-миротворческая. Сюда входит базовый сценарий развития событий "ни войны, ни мира".

К такому выводу пришли в Украинском институте будущего, где выделили основные сценарии развития ситуации на Донбассе, пишет "Сегодня".

Сценарий "ни войны, ни мира" эксперты также называют затягиванием времени. Именно такое развитие событий и произойдет с вероятностью в 70-80%.

"Украинская правящая элита боится делать резкие шаги, которые способны изменить существующий статус-кво, поэтому Украина зависит от внешних игроков, которые разыгрывают украинскую карту, исходя из своих интересов", – заявил эксперт программы международной и внутренней политики аналитического центра "Украинский институт будущего" Игар Тышкевич.

Для России, говорит он, такой вариант тоже оптимальный. С одной стороны, Кремлю хотелось бы и вовсе уйти с Донбасса, чтобы снять напряжение в отношениях с Западом, а с другой стороны, Кремль хочет уйти с Донбасса на своих условиях, чтобы это не выглядело как поражение. Также состояние "ни войны, ни мира" не создает дополнительного давления на Евросоюз, поэтому вполне приемлемо для ЕС.

Источник: https://from-ua.com