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Ни войны, ни мира: озвучен самый вероятный сценарий на Донбассе в 2018 году
Самая вероятная группа сценариев в 2018 году на Донбассе - консервативно-миротворческая. Сюда входит базовый сценарий развития событий "ни войны, ни мира".
К такому выводу пришли в Украинском институте будущего, где выделили основные сценарии развития ситуации на Донбассе, пишет "Сегодня".
Сценарий "ни войны, ни мира" эксперты также называют затягиванием времени. Именно такое развитие событий и произойдет с вероятностью в 70-80%.
"Украинская правящая элита боится делать резкие шаги, которые способны изменить существующий статус-кво, поэтому Украина зависит от внешних игроков, которые разыгрывают украинскую карту, исходя из своих интересов", – заявил эксперт программы международной и внутренней политики аналитического центра "Украинский институт будущего" Игар Тышкевич.
Для России, говорит он, такой вариант тоже оптимальный. С одной стороны, Кремлю хотелось бы и вовсе уйти с Донбасса, чтобы снять напряжение в отношениях с Западом, а с другой стороны, Кремль хочет уйти с Донбасса на своих условиях, чтобы это не выглядело как поражение. Также состояние "ни войны, ни мира" не создает дополнительного давления на Евросоюз, поэтому вполне приемлемо для ЕС.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, война, мир
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