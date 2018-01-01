Обращалась в полицию перед смертью: что известно об убитой правозащитнице Ноздровской

01.01.2018 22:15

Погибшая под Киевом правозащитница Ирина Ноздровская обращалась к правоохранителям из-за угроз

Так, по словам пользователей интернет-сети, по данному факту было открыто уголовное производство.

«…она обращалась в полицию с просьбой о защите, поскольку ей угрожали. И по данному факту даже было открыто уголовное производство…и как вы понимаете, не Фейсбук его открывал», — отметил предприниматель Мстислав Скоробогатов.

Следует уточнить, что Ноздровская добивалась наказания для мажора-виновника ДТП, в ходе которого скончалась ее сестра. В июне нынешнего года суд приговорил мужчину к семи годам лишения свободы, после чего он начал угрожать правозащитнице. Именно это, по мнению пользователей интернет-сети, могло послужить причиной для расправы над женщиной.

«А если б она не была юристом и не вела дело об убийстве сестры, то прокуроры просто завалили б дело и Россошанский ещё год назад был на свободе», «На момент исчезновения был допрос автора угроз? Отож. Когда и где будет суд над Россиошанским?», «мой прогноз такой: убийц Ирины не найдут, пьяного подонка который убил ее сестру выпустят», — пишут они.

Напомним, сегодня, 1 января, правоохранители обнаружили тело правозащитницы Ирины Ноздровской, которая пропала без вести 29 декабря. Следует уточнить, что женщину нашли вблизи села Демидов Вишгородского района Киевской области. По информации журналистов, она была без одежды.

Как писала Politeka, недавно Ноздровская судилась с племянником судьи Вышгородского суда, который насмерть сбил 26-летнюю сестру Ирины и оставил сиротой ее четырехлетнего сына. Процесс был длительным и тяжелым. Тогда в зале суда мажор сказал женщине «ты плохо закончишь».

Источник: Politeka