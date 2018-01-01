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Пенсионная реформа: в Украине вступили в силу новые правила выхода на пенсию

01.01.2018 17:08
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Пенсионная реформа: в Украине вступили в силу новые правила выхода на пенсию

Стало известно, что с 1 января 2018 года изменения правил выхода на пенсию вступили в силу. Как отмечает издание replyua.net, изменения внедряются в рамках пенсионной реформы. 

Сообщается, что согласно изменениям увеличивается минимальный страховой стаж до 25 с 15 лет. Его украинцам необходимо иметь, чтобы становиться претендентами на выплату пенсий. На протяжении следующих 10 лет требования к страховому стажу в Украине будут расти на один пункт ежегодно, пока в 2028-м минимальный такой стаж не достигнет 35 лет. Принимая к вниманию то, что реформа не будет предусматривать повышение пенсионного возраста, отныне право выхода на пенсию будут иметь женщины и мужчины, которые достигли соответственно 58,5 и 60 лет, имеющие как минимум 25 лет трудового стажа. 

Также известно, что изменения выхода на пенсию предусматривают собой возможность приобретения пенсионного стажа в случае его нехватки. Таким образом, за год такого стажа украинцу нужно будет заплатить порядка 17 тысяч гривен, что в долларовом эквиваленте составляет 600 у.е. Отмечается также, что с 2018 года после достижения 63-летнего возраста люди, у которых будет иметься страховой стаж от 15 до 25 лет, будут иметь право выйти на пенсию. 



Теги: Украина, Донбасс, пенсионная реформа
 
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