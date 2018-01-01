«Правый сектор» организует марши в честь Бандеры в 10 городах

01.01.2018 12:50

Марши националистов, приуроченные ко дню рождения Степана Бандеры, сегодня, 1 января, пройдут в десяти украинских городах. Как информирует replyua.net, такое сообщение появилось на странице «Правого сектора» в Фейсбуке.



«1 января 2018 года, торжественными факельными маршами украинцы пройдут по улицам городов Украины, чтобы отдать дань Степану Бандере», - говорится в сообщении. В «Правом секторе» назвали города, где сегодня пройдут марши, - это Мелитополь, Кривой Рог, Херсон, Ровно, Днепр, Тернополь, Харьков, Сумы, Львов и Киев. Напомним, в 2017 году в Украине запустили информационную кампанию о деятельности Украинской повстанческой армии.



Степан Бандера родился 1 января 1909 года в Старом Угринове. Он является одним из самых известных политических деятелей Украины, идеологом и теоретиком украинского национализма. Бандера погиб в октябре 1959 года. Его убил Богдан Сташинский, агент КГБ, поджидавший Бандеру в подъезде его собственного дома. Позже Сташинский был арестован и отсидел шесть лет. После тюрьмы он исчез в неизвестном направлении.

Источник: http://replyua.net