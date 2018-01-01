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С 1 января Япония упростила визовый режим для граждан Украины

01.01.2018 18:17
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С 1 января Япония упростила визовый режим для граждан Украины

Также увеличен максимальный срок действия виз.

С 1 января между Японией и Украиной определены меры по упрощению визовых требований для краткосрочного пребывания для граждан Украины, передает УНН со ссылкой на сообщение посольства Японии в Украине, пишет Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

"Будет расширен круг заявителей, имеющих право на многоразовые визы для краткосрочного пребывания с деловыми целями, культурных и научных деятелей. Также срок действия виз будет увеличен с 3 до 5 лет максимум. В дополнение к имеющимся однократных виз будет введен многократные визы (со сроком действия 3 года и максимальным сроком пребывания 30 дней) для краткосрочного пребывания с различными целями, в том числе туризма. в случае самостоятельной оплаты поездки заявителю не нужно будет предоставлять документы от гаранта", - говорится в сообщении посольства.

Отмечается, что с началом действия вышеперечисленных мероприятий ожидается улучшение условий для туристов, предпринимателей, увеличение числа граждан, которые повторно посещают Японию, дальнейшее укрепление межличностных контактов.



Теги: Украина, Донбасс, Япония, виза
 
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