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С сегодняшнего дня в Украине начинают действовать европейские правила дорожного движения
С 1 января украинцы, как и все европейцы, начнут ездить в городах со скоростью 50 км в час. Специалисты говорят, что тяжесть последствий ДТП при 50 и 60 км/ч, отличается в разы. Чтобы понять масштаб проблемы, нужно обратить внимание на цифры: в АТО в 2017 году погибло чуть меньше 200 бойцов, 191 на 25 декабря, в ДТП – около 4 тысяч людей. В 20 раз больше. Об этом сообщает replyua.net, со ссылкой на украинского блогера Сергея Марченко.
Он отмечает, что противники ограничения скорости говорят, что реформа резко увеличит время в пути. На самом деле, это не так. Если говорить о езде в городах, основные потери времени приходятся на пробки и маленькие улочки, где и захочешь, а больше 50 не разгонишься. К примеру, в Киеве от въезда в город на метро Житомирская до Бессарабки 11 км. Если ехать их со скоростью 100 км/ч, как сейчас ездят все, на дорогу уйдет 6,6 минут. При 50 км/ч время в пути увеличится еще на 6,6 минут. Но есть нюанс – в будни, начиная от Повитрофлотского моста, разница в скорости нивелируется, там начинается «тянучка».
Сергей Марченко отмечает, что получается, весь выигрыш во времени при двукратной разнице в скорости составит всего 5,04 минуты. И это проехав, фактически, полгорода. Эти же пять минут ты всегда простоишь на отрезке в 400 м Бессарабка-Гулливер, где в два ряда припарковались мажоры на Кайенах.
Теги: Украина, Донбасс, ПДД
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