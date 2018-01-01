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Стало известно, когда заработает автофиксация превышения скорости

01.01.2018 21:41
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Автоматическая фото- и видеофиксация превышения скорости на авто может начать работу в первом квартале 2018 

Снижение максимально разрешенной скорости движения автомобилей в населенных пунктах с 60 км/ч до 50 км/ч должно поспособствовать повышению уровня безопасности дорожного движения.

«Кодексом Украины об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за правонарушения в сфере обеспечения дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме», — отмечают в патрульной полиции.

Однако полиция пока не может начать автофиксацию превышения скоростного лимита, поскольку не имеет соответствующего оборудования.

Полиция готовится к тому, чтобы начать измерять это нарушение. Сейчас она этого не делает из-за отсутствия определенных технических устройств, но активно готовится, чтобы начать это делать. Видео- и фотофиксация правонарушений не заработает с 1 января. С 1 января значительно активизируется работа над этим», — рассказал представитель МВД Артем Шевченко.

В министерстве прогнозируют, что автоматическая фиксация превышения скорости заработает в первом квартале 2018 года.

Нагадаємо, як передавала Politeka, в ніч на 31 грудня в Києві в результаті масштабної аварії на Дніпровській набережній постраждало 6 машин.

Источник: https://politeka.net 



Теги: Донбасс, скорость, дороги, автомобиль
 
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