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Украинцам разрешили не платить за газ: что это означает
Рекомендованный платеж не может быть отражен как задолженность за потребленный газ
С наступлением зимы украинцы были обеспокоены нововведением от поставщиков газа – так называемыми “рекомендованными платежами”.
Однако, нервничать не стоит – эти “рекомендованные платежи”, которые некоторые поставщики природного газа включают в платежные документы, не являются обязательными к уплате.
Об этом сообщает Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКУ).
Кроме того, НКРЕКУ обратила внимание, что рекомендуемый платеж не может быть отражен как задолженность за потребленный природный газ, а неуплата “рекомендованного платежа” не является основанием для принятия мер по прекращению газоснабжения бытовых потребителей.
Чтобы избежать спорных ситуаций относительно объема потребленного природного газа, НКРЕКУ призывает бытовых потребителей передавать данные о потреблении через личный кабинет в сети Интернет, по телефону, через мобильные приложения и тому подобное.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, газ
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