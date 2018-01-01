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В Украине с 1 января выросли тарифы на стационарную телефонную связь
01.01.2018 16:15
С 1 января 2018 года "Укртелеком" повысил граничные тарифы на общедоступные телекоммуникационные услуги.
Соответствующее решение 1 ноября приняла Национальная комиссия по вопросам регулирования связи и информатизации (НКРСИ), передает Апостроф.
Отмечается, что для абонентов городов тарифы увеличатся на 7,3%, а абонентов села - на 14,5%.
Таким образом, тариф Домашний Безлимит для жителей городов будет стоить около 74 грн, для жителей села - 70 грн. Тариф Домашний Базовый будет стоить около 67 грн для города и около 63 грн для села.
В пресс-службе Укртелекома отметили, что новые цены будут на уровне себестоимости предоставления услуг.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, тариф, повышение
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