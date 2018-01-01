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В Украине запустили монетизацию субсидий: кто выиграет

01.01.2018 14:55
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В Украине запустили монетизацию субсидий: кто выиграет

С 1 января 2018 года в Украине запустили первый этап монетизации субсидий на уровне предоставителей услуг.

Решение о введении в Украине монетизации субсидий с 1 января 2018 года было принято правительством по инициативе Министерства финансов, передает"Укринформ".

Постановление вводит новый механизм выделения средств из государственного бюджета местным бюджетам на предоставление льгот и жилищных субсидий населению для оплаты энергоносителей и жилищно-коммунальных услуг.

Таким образом, государство будет производить расчеты перед поставщиками не по социальным нормам, а за фактически потребленные услуги в части жилищных субсидий. И лишь со временем будет введена монетизация субсидий на уровне домохозяйств.

Отмечается, что сейчас субсидианты платят часть суммы, начисленной за коммунальные услуги, поскольку сумма в платежке автоматически уменьшается на размер субсидии, которую оплачивает государство. По новой системе субсидиант будет сам платить полную сумму из платежных квитанций, а субсидия в денежном эквиваленте будет адресно предоставляться ему каждый месяц.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, субсидия, монетизация
 
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