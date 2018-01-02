«30 гривен и выше»: экономист выступил с неутешительным валютным прогнозом

02.01.2018 14:19

До конца января 2018 года национальная валюта Украины по отношению к доллару США может девальвировать до 30 гривен, однако так будет продолжаться недолго и весной или летом стоит ожидать стабилизации курса до отметки 28 гривен. Как передает replyua.net, такое мнение в интервью изданию УНН представил руководитель экономических и социальных программ Центра Разумкова Василий Юрчишин.

«Я думаю, что в начале нового года будет продолжаться период слабой девальвации гривны, и пика этот процесс достигнет в конце января в начале февраля. И я не удивлюсь, если на протяжение этого времени значение курса поднимется до 30 гривен за доллар, а возможно немного выше», - сказал он.

Вместе с тем, уже в весенне-летний период, как считает Юрчишин, курс гривны вернется к уровню 28 грн. «До середины лета нам удастся выйти на значение курса немного больше, чем сейчас. Если сейчас 27 гривен за доллар, то летом будет где-то 27,5-28 гривен к доллару», - отметил эксперт. Причинами для влияния на курс гривны является ухудшение внешнеторгового сальдо, уверен специалист.

«Мы достаточно много положительного говорим о расширении экспорта, но забываем о том, что импорт вырос еще больше. То есть, сальдо внешней торговли товарами составит где-то 5 млрд долларов», - сказал он.