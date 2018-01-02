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Американский журналист на весь мир заявил: Вы себе даже не представляете что ждет Украину и кто такой Яценюк на самом деле
Американский журналист Джон Перкинс (John Perkins) на весь мир заявил, что Порошенко, Яценюк, Турчинов, Кличко, Тягнибок являются иностранными агентами и гражданами другой страны, передает novyny24.com.ua.
По словам известного на весь мир журналиста и эксперта, Порошенко, Яценюк, Кличко, Турчинов и другие агенты хорошо знали во что превратится Украина после так называемого Евромайдана и прямого сотрудничества с МВФ.
Они были прекрасно осведомлены, что ни МВФ, ни США, ни ЕС, не заинтересованы в Украине и что главная цель США — это втянуть Россию в бойню руками граждан Украины, а МВФ нужны украинские земли.
Стоит отметить, что Джон Перкинс не может быть агентом Кремля, поскольку он освещает мировые конфликты с 70-ых годов прошлого века и был ярым противником СССР.
Теги: Украина, Россия, США, Донбасс, Яценюк, МВФ, Порошенко
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