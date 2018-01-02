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Банки выплатили пенсии тем, кто получает их с 4 по 9 января
Январские пенсии в декабре минувшего года обещали выплатить тем, кто получает их обычно через почтовые отделения с 4 по 8 января. Эти пенсионеры пенсии получили, сообщает zi.dn.ua.
А вот тем, кто получает пенсии через банки, было обещано зачислить пенсионные выплаты тем пенсионерам, которым по графику их зачисляют с 4 по 13 января.
Но всем получателям эти обещанные выплаты не зачислили, многие пенсионеры остались без пенсий.
Дело в том, что пенсионными фондами на местах были своевременно поданы заявки-потребности на финансирование пенсий, которые украинцы получают через банки с 4 по 13 января.
Финансовым учреждениям были переданы электронные и бумажные выплатные ведомости на эти даты.
А профинансированы банковские учреждения были в объеме выплат пенсий с 4 по 9 января. Выплаты январских пенсий в январе будут проведены, согласно графикам и установленным датам выплат.
Теги: Украина, Донбасс, пенсионер, пенсионный фонд, Укрпочта, график, выплаты, пенсии
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