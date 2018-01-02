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“Денег нет, но вы держитесь!” Счета ПриватБанка арестованы: что надо знать клиентам

02.01.2018 08:14
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“Денег нет, но вы держитесь!” Счета ПриватБанка арестованы: что надо знать клиентам

«Решение суда никак не повлияет на клиентов, как и на работу ПриватБанка. Всегда, когда в судах решаются подобные споры, судья может наложить арест на спорные счета. В данном случае речь идет о счетах Суркисов. И когда конфликт будет разрешен, этот арест снимут», – объяснил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, сообщают Важные новости.
Напомним, сегодня стало известно, что исполнительная служба арестовала счета банка по иску семьи Суркисов.
Ранее Киевский апелляционный административный суд обязал ПриватБанк вернуть семье Суркисов 1,05 млрд гривен, 266,2 тыс. долларов и 7,8 тыс. евро.
Сообщалось, что, чтобы возместить средства по искам Суркисов, ПриватБанк прибегнет к рефинансированию от Нацбанка, обеспечивая таким образом высокий уровень ликвидности. Банк получил информацию о статусе исполнительного производства
Игорь Суркис имел в ПриватБанке счет на 151 млн гривен, Полина Ковалик — 514,1 млн гривен, Григорий Суркис — 163,1 млн гривен, Марина Суркис — 174,5 млн гривен, Рахмиль Суркис — 44,8 млн гривен. Эти средства в декабре 2016 года в ходе процедуры bail-in были конвертированы в капитал ПриватБанка как средства связанных лиц.



Теги: Донбасс, арест, ПриватБанк, счет
 
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