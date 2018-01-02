Египет увеличил пошлину на важный экспортный товар Украины

02.01.2018 15:02

Египет увеличил антидемпинговые пошлины на импорт стальной продукции из ряда стран, в том числе – Украины. Об этом сообщает Metaltorg со ссылкой на заявление Министерства промышленности и торговли Египта.

Поставки стали из Украины теперь обкладываются антидемпинговой пошлиной по ставке 17,2-27%, тогда как ранее ее размер составлял 15-22%.

Помимо украинской продукции, Египет увеличил пошлину на металл из Турции (размер пошлин изменился с 10-19% до 7-22,8%) и Китая (с 17% до 29%).

Срок действия новых антидемпинговых пошлин составляет 5 лет – до июня 2022 года.

Отмечается, что данное решение вызвало недовольство ряда египетских импортеров, которые опасаются, что национальное стальное производство страны не способно удовлетворить рыночный спрос.