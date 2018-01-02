Известный писатель указал на приближение серьезной опасности для Украины: Война всех против всех

02.01.2018 12:49

Писатель Юрий Андрухович увидел опасность в грядущей предвыборной кампании в Украине. Об этом он сообщил в комментарии изданию "Зеркало недели".

"При этом хорошо бы учитывать, что в силу летосчисления после 2018 г. наступит 2019-й, а это означает: к традиционным уже испытаниям с внешне- и внутреннероссийской стороны в полную силу добавится еще одно, не в меньшей степени сокрушительное: открытая (молчу о скрытой) предвыборная борьба, больше похожая на войну всех против всех, бессмысленную и беспощадную. Желание удержать власть любой ценой может перевесить все иное — и "европейский прозападный выбор", и трезвый практический ум", -считает Андрухович.

Также он добавил, что лично у него отношение к нынешней власти может поменяться кардинальным образом. "Специфика уходящего года лично у меня такая, что свое сдержанно-положительное отношение к настоящей власти ("А покажите мне лучше этих!") я в последние месяцы теряю во все более быстром темпе и не могу исключить, что ближе к выборам (то есть уже в следующем году) это отношение мутирует в свою противоположность: "Неважно, лучшие ли — но лишь бы не эти!", - говорит писатель.

"Таким образом, задача — предотвратить эту экстрему как внутри страны, так и в себе самом. Не давать власти сойти с ума окончательно и уверовать в волшебную силу именно силовых административных инструментов — вроде резиновых дубинок и водометов", - добавил Юрий Андрухович.

"Себе тоже не позволять сойти с ума и сохранять не только спокойствие, но и ясность ума. Хотя бы для того, чтобы мой и иже со мной выбор даже в такой адски запущенной ситуации был и спасательным, и оптимальным", - подытожил он.