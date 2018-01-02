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Климкин и глава МИД Германии завтра приедут на Донбасс

02.01.2018 22:12
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Климкин и глава МИД Германии завтра приедут на Донбасс

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль 3-4 января приедет в Украину с рабочим визитом, в рамках которого вместе с украинским коллегой Павлом Климкиным посетит Донбасс. Об этом говорится в сообщении на сайте украинского внешнеполитического ведомства, информирует 112.
В МИД сообщили, что Климкин и Габриэль обсудят противодействие российской агрессии на Донбассе и вопросы двухстороннего сотрудничества.
"Ключевым вопросом переговоров станет роль ФРГ и Франции в рамках "нормандского формата" по противодействию российской агрессии. В этом плане министры обсудят дальнейшие совместные шаги, направленные на восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины, а также освобождение украинских политзаключенных, содержащихся в российских тюрьмах", - говорится в сообщении.
После переговоров министры вместе отправятся в район вооруженного конфликта на Донбассе, где побывают возле украинских позиций на линии разграничения.



Теги: Донбасс, Германия, МИД, Климкин
 
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