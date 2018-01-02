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Польша утверждает, что приняла 100 000 украинских беженцев
Правительство Польши отказывается принимать беженцев с мусульманских стран. Польша не будет принимать беженцев с Ближнего Востока и Северной Африки, поскольку приняла уже более 100 000 беженцев из Украины. Об этом в эфире телеканала TVP.INFO заявил глава польского правительства Матеуш Моравецкий, передает Укринформ.
"Мы неизменно стоим на позиции, которую партия Право и Справедливость сформулировала еще перед выборами в 2015 году: мы не будем принимать в Польше беженцев, мигрантов с Ближнего Востока и Северной Африки, поскольку это наше суверенное решение.
Зато на восточных рубежах ЕС мы прилагаем чрезвычайные усилия к снижению напряжения, поскольку мы уже приняли по крайней мере несколько десятков, а возможно даже более 100 тысяч беженцев из Украины без предоставления им убежища", - заявил Моравецкий.
Глава польского правительства отметил, что в Польше находится сейчас даже до полутора миллиона украинцев и статистически по меньшей мере несколько десятков тысяч людей бежали в Польшу с территорий, охваченных войной.
Он добавил, что Варшава не отступит от своей позиции и будет отстаивать ее в Брюсселе.
Напомним, Польша не собирается выполнять любые решения по расселению беженцев, поскольку они противоречат закону.
Теги: Украина, Донбасс, Польша, украинцы, Ближний Восток, беженцы
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