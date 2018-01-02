Только при виде этой женщины у Порошенко начинают дрожать ватные коленки

02.01.2018 12:32

В видеообращении президента на Новый год были вставлены кадры с Тимошенко. Политолог Дмитрий Корнейчук считает, что президент Петро Порошенко в своем новогоднем обращении четко продемонстрировал, кто снится ему в ночных кошмарах и от кого у него трясутся ватные коленки. Об этом он написал на Facebook, передает novyny24.com.ua.

«Зато из новогоднего обращения Порошенко четко ясно (по Фрейду), кого именно он боится. И кто снится Порошенко в ночных эротических кошмарах. Это я про кадры с Тимошенко…», – подчеркнул политолог.

В то же время Корнейчук высказал свое мнение по поводу новогодних обращений украинских политиков.

«Веселят новогодние поздравления политиков и трущихся возле них холуев в стиле «Чтоб в следующем году у нас все было хорошо!». Так у этих ребят итак все хорошо. Независимо от того, во власти они или в оппозиции. Грабят же нас с вами, а не их…», – добавил политолог.