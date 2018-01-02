- Климкин и глава МИД Германии завтра приедут на Донбасс22:12
- Рожденных в "ЛНР/ДНР" детей на территории, подконтрольной Киеву, будут регистрировать иначе: стало известно о новом механизме21:49
- СОВЕТ ЮРИСТА: Можно ли пересечь линию разграничения без пропуска? Что делать, если срок действия пропуска закончился?21:33
- Великобритания внесла Украину в десятку стран с высоким риском терактов20:49
- В Киеве варварским способом похитили щенка20:26
- У Порошенко мало шансов: астролог озвучил прогноз по протестам и следующему президенту Украины19:38
- Задним числом рассказывать, что часть освобожденных, с которыми обнимался президент, которых ждала вся страна – дезертиры, гадко по отношению к тем, кто остался в плену18:52
- Украинцев с 1 января обязали сортировать мусор18:25
- Верка Сердючка на Новый год выступила в России 15:59
- Египет увеличил пошлину на важный экспортный товар Украины15:02
У Порошенко мало шансов: астролог озвучил прогноз по протестам и следующему президенту Украины
Протесты сторонников Михеила Саакашвили имеют значительные шансы на успех, а смена власти в Украине пройдет мирным путем.
Об этом "Апострофу.Лайм" рассказал известный астролог Влад Росс.
"Повторюсь: в годы Собаки передача власти всегда происходит мирным путем. Особенно в Украине. И вот сейчас происходит то, что называют "Михомайдан", скорее всего, эта акция даст какие-то плоды и приведет к досрочным парламентским и президентским выборам. В любом случае, это будет только на пользу Украине", - уверен астролог.
По словам Росса, протесты могут получить значительную поддержку уже в конце зимы или в начале весны.
"Все идет к тому, что готовится новый президент, готовится новая команда, и у Порошенко очень мало шансов. Вот теперь вообще никаких шансов после того, что случилось с Саакашвили, у него не осталось после 2019 года. Максимум просидит до 2019-го", - отметил Росс.
При этом астролог уверен, что единственным шансом Порошенко для сохранения власти является назначения новых выборов уже сейчас.
"Он всегда умеет выходить сухим из воды, если он сам возглавляет ситуацию, которая играет против него. Если он это сделает, у него большой шанс. А в 2019 году у него шансов нет", - резюмировал Влад Росс
Теги: Украина, Донбасс, астролог, Порошенко
- Ситуация в зоне АТО: боевики бьют из минометов22:31
- Рожденных в "ЛНР/ДНР" детей на территории, подконтрольной Киеву, будут регистрировать иначе: стало известно о новом механизме21:49
- СОВЕТ ЮРИСТА: Можно ли пересечь линию разграничения без пропуска? Что делать, если срок действия пропуска закончился?21:33
- "У них небольшие фантазии - избиения, ток, подвешивание", - украинский ученый Козловский рассказал о пытках в плену террористов "ДНР"21:12
- В Макеевке россиянин сбил четырех человек20:06
- "Творится просто какой-то ад", - жители Луганска рассказали, во что превратилась "помощь" старикам от властей "ЛНР"19:11
- Нажрались и взорвались: стали известны "новогодние" потери террористов "Л/ДНР". ВИДЕО15:42
- В зоне АТО из-за подрыва на взрывном устройстве погиб украинский военный13:36
- "Зато задышали "рус**ой" свободой", - соцсети сильно поразили фото того, что осталось от автокзала в оккупированном Донецке12:09
- Боевики "ДНР" угрожают Украине новым оружием: "грозный" российский ответ на поставки из США насмешил соцсети. ВИДЕО11:29
- Ситуация в зоне АТО: боевики бьют из минометов22:31
- Климкин и глава МИД Германии завтра приедут на Донбасс22:12
- Рожденных в "ЛНР/ДНР" детей на территории, подконтрольной Киеву, будут регистрировать иначе: стало известно о новом механизме21:49
- СОВЕТ ЮРИСТА: Можно ли пересечь линию разграничения без пропуска? Что делать, если срок действия пропуска закончился?21:33
- "У них небольшие фантазии - избиения, ток, подвешивание", - украинский ученый Козловский рассказал о пытках в плену террористов "ДНР"21:12
- Великобритания внесла Украину в десятку стран с высоким риском терактов20:49
- В Киеве варварским способом похитили щенка20:26
- В Макеевке россиянин сбил четырех человек20:06
- У Порошенко мало шансов: астролог озвучил прогноз по протестам и следующему президенту Украины19:38
- "Творится просто какой-то ад", - жители Луганска рассказали, во что превратилась "помощь" старикам от властей "ЛНР"19:11
- Долгие застолья: почему в праздники люди едят без остановки15:19
- Окружение Путина постоянно сидит в мокрых штанах – российский журналист08:52
- "Москва хочет держать нас в постоянном напряжении", - эксперт пояснил шантаж России с вариантом присоединения "Л/ДНР"08:20
- Небезпечні властивості сиру21:58
- Названа неожиданная причина постоянно «ледяных» ног20:35
- Глава Минздрава дала советы для тех, «кто вчера выпил лишнего»19:55
- Наслідки похмілля: поради косметологів18:33
- Советы для тех, кто привык питаться «на бегу»16:50
- Ученые сказали, к чему может привести недостаток сна14:35
- Отеки под глазами: быстрые способы устранить недостаток13:41
- “Денег нет, но вы держитесь!” Счета ПриватБанка арестованы: что надо знать клиентам
- Пересмотр срока пребывания переселенцев на неподконтрольной территории
- Ситуация на Донбассе может накалиться: названы причина и время
- Пенсии неподконтрольному Донбассу: Не хотите платить – верните людям их отчисления
- Боевики "ДНР" угробили танки
- Жебривский считает, что с Донетчиной поступили несправедливо
- Драконовский тариф от Vodafon для ОРДЛО вызвал бурю возмущения
- Кремлевской пропаганде нанесен мощный удар: города Донбасса яркими факельными шествиями отметили День рождения Бандеры
- Появилась важная информация для прифронтовой зоны Донетчины
- Американский журналист на весь мир заявил: Вы себе даже не представляете что ждет Украину и кто такой Яценюк на самом деле