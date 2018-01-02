У Порошенко мало шансов: астролог озвучил прогноз по протестам и следующему президенту Украины

02.01.2018 19:38

Протесты сторонников Михеила Саакашвили имеют значительные шансы на успех, а смена власти в Украине пройдет мирным путем.

Об этом "Апострофу.Лайм" рассказал известный астролог Влад Росс.

"Повторюсь: в годы Собаки передача власти всегда происходит мирным путем. Особенно в Украине. И вот сейчас происходит то, что называют "Михомайдан", скорее всего, эта акция даст какие-то плоды и приведет к досрочным парламентским и президентским выборам. В любом случае, это будет только на пользу Украине", - уверен астролог.

По словам Росса, протесты могут получить значительную поддержку уже в конце зимы или в начале весны.

"Все идет к тому, что готовится новый президент, готовится новая команда, и у Порошенко очень мало шансов. Вот теперь вообще никаких шансов после того, что случилось с Саакашвили, у него не осталось после 2019 года. Максимум просидит до 2019-го", - отметил Росс.

При этом астролог уверен, что единственным шансом Порошенко для сохранения власти является назначения новых выборов уже сейчас.

"Он всегда умеет выходить сухим из воды, если он сам возглавляет ситуацию, которая играет против него. Если он это сделает, у него большой шанс. А в 2019 году у него шансов нет", - резюмировал Влад Росс