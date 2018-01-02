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Украинцев с 1 января обязали сортировать мусор
В Украине с 1 января 2018 года устанавливается запрет на захоронение непереработанных (необработанных) бытовых отходов. Кроме этого, украинцы отныне должны сортировать мусор. Об этом говорится в законе Украины "Об отходах", соответствующие изменения к которому добавили еще в 2012 году.
Крупногабаритные, ремонтные и опасные отходы в составе бытовых должны собираться отдельно от других видов.
Опасные отходы должны отделяться на этапе сбора или сортировки и передаваться специализированным предприятиям, получившим лицензии на осуществление операций в сфере обращения с опасными отходами.
Перевозки бытовых отходов должны осуществляться специально оборудованными транспортными средствами.
Орган местного самоуправления на конкурсных началах отныне определяет исполнителя услуг по перевозке бытовых отходов с определенной территории населенного пункта.
Захоронение бытовых отходов разрешается только на специально оборудованных для этого полигонах/свалках.
Во время избрания органами местного самоуправления или местными государственными администрациями схемы санитарной очистки предпочтение отдается предложениям, которые предусматривают большую степень переработки или утилизации бытовых отходов.
Термическая обработка (сжигание) бытовых отходов разрешается только на специально предназначенных для этого предприятиях или объектах.
Сжигание бытовых отходов разрешается только на энергетические цели с целью получения тепловой и/или электрической энергии.
Запрещается проектирование, строительство и эксплуатация полигонов бытовых отходов без оснащения системами защиты грунтовых вод, изъятия и обезвреживания биогаза и фильтрата.
В Украине за неотсортированный мусор также придется заплатить.
Начальник управления благоустройства территорий Максим Баринов в комментарии "112 Украина" отметил, что для населения штраф составит от 340 до 1360 грн, для юридических лиц - от 850 до 1700 грн.
В то же время министр экологии и природных ресурсов Семерак считает эти штрафы "незаметными".
"Будем просить парламент существенно пересмотреть те нормы, которые предусмотрены в административном кодексе, возможно, по некоторым нарушениям нужно переквалифицировать и в уголовную ответственность", - подчеркнул он.
Теги: Донбасс, украинцы, мусор, сортировка
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